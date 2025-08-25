SUSCRÍBETE
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

El jefe de estrategia de la campaña de la exalcaldesa de Providencia, Juan Sutil, también sumó un aporte total de $11 millones. De los partidos que respaldan a la abanderada, solo Evópoli y RN han colaborado económicamente.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre

El último reporte del Servicio Electoral (Servel), solo en la última semana, la candidata Evelyn Matthei sumó $58 millones en aportes de campaña.

Algunos aportantes se repiten, como el del empresario viñatero Rafael Guilisasti. Con su última transferencia de $5 millones, suma, en total, $13 millones para la abanderada. O el del hermano mayor de la candidata -y administrador electoral- Fernando Matthei, quien ha depositado un total de $4 millones en dos giros.

Así, las transferencias de los partidos suman $39,5 millones. Sin embargo, las donaciones solo han corrido de parte de Renovación Nacional y Evópoli. La UDI, Amarillos por Chile y Demócratas aún no concretan aportes monetarios a la campaña.

Quienes sí sumaron apoyo financiero fueron el jefe de estrategia, Juan Sutil; el empresario Juan José Santa Cruz y el hijo mayor del clan Piñera-Morel, Sebastián Piñera.

El primero, realizó tres depósitos totalizando un monto de $11 millones. Mientras que Santa Cruz -excoordinador del comando de Sebastián Sichel en la aventura presidencial de 2021- sumó $15 millones.

En tanto, Piñera Morel se sumó a los aportes que ya ha realizado su tío Pablo “Polo” Piñera; su madre, la exprimera dama Cecilia Morel y su hermana Magdalena. El hijo mayor, que se ha hecho cargo de los negocios familiares desde la muerte del expresidente Sebastián Piñera, depositó un total de $11 millones para la campaña.

En una reciente entrevista con DF Más, el mayor de los Piñera se refirió a la contienda entre José Antonio Kast y por qué apoya a la exalcaldesa de Providencia.

“Creo que él (Kast) está encarnando mejor este deseo de seguridad y de progreso de la gente. Pero siento que no tiene los equipos como los tendría Evelyn Matthei. Creo que Evelyn Matthei tiene esas mismas ideas, pero ella es mucho más preparada, tiene la experiencia, tiene la trayectoria y tiene los equipos para hacerlo", señaló.

Consultado sobre si considera a Matthei “heredera” del piñerismo, aseveró que “ella encarna mucho esas ideas. Gran parte tiene que ver con el sentido de urgencia, el sentido de hacer las cosas bien. Acá no solamente es inteligencia. Una de las cosas en que mi papá marcó, y siento que ella también marca, es trabajar con preocupación".

PolíticaAportesCampañaMattheiSebastián PiñeraJuan José Santa Cruz

