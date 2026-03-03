SUSCRÍBETE
    Política

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Estas iniciativas se suman al comité de seguridad -que reúne a Seguridad, Justicia, Interior y Defensa- y al comité político -Segegob, Segpres, Hacienda, Seguridad, Interior y Desarrollo Social-, que se estrenaron ayer.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    Durante la tarde de este martes, luego de poner fin al proceso de traspaso de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, estrenó los comités social y económico, los cuales funcionarán cada semana durante su mandato.

    Cada una de estas instancias agrupa a varios ministerios relacionados con esos frentes.

    Por ejemplo, el comité social reúne a Desarrollo Social, Mujer, Vivienda, Salud, Cultura, Deporte y Educación.

    Mientras que el comité económico convoca a Hacienda, Economía y Minería, Trabajo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Agricultura y Obras Públicas.

    

