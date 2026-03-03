En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico
Estas iniciativas se suman al comité de seguridad -que reúne a Seguridad, Justicia, Interior y Defensa- y al comité político -Segegob, Segpres, Hacienda, Seguridad, Interior y Desarrollo Social-, que se estrenaron ayer.
Durante la tarde de este martes, luego de poner fin al proceso de traspaso de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, estrenó los comités social y económico, los cuales funcionarán cada semana durante su mandato.
Cada una de estas instancias agrupa a varios ministerios relacionados con esos frentes.
Por ejemplo, el comité social reúne a Desarrollo Social, Mujer, Vivienda, Salud, Cultura, Deporte y Educación.
Mientras que el comité económico convoca a Hacienda, Economía y Minería, Trabajo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Agricultura y Obras Públicas.
Estas iniciativas se suman al comité de seguridad -que reúne a Seguridad, Justicia, Interior y Defensa- y al comité político -Segegob, Segpres, Hacienda, Seguridad, Interior y Desarrollo Social-, que se estrenaron ayer.
Lo Último
Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.