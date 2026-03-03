En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

Durante la tarde de este martes, luego de poner fin al proceso de traspaso de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, estrenó los comités social y económico, los cuales funcionarán cada semana durante su mandato.

Cada una de estas instancias agrupa a varios ministerios relacionados con esos frentes.

Por ejemplo, el comité social reúne a Desarrollo Social, Mujer, Vivienda, Salud, Cultura, Deporte y Educación.

Hoy constituimos nuestro Comite Social, que funcionará regularmente con los Ministros de Desarrollo Social, Mujer, Vivienda, Salud, Cultura, Deporte y Educación. Las urgencias sociales están en el corazón de nuestro gobierno y vamos a trabajar incansablemente para resolverlas. pic.twitter.com/59654738AC — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 3, 2026

Mientras que el comité económico convoca a Hacienda, Economía y Minería, Trabajo, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Agricultura y Obras Públicas.

A esta hora, con el Comité Económico, que sesionará regularmente junto a los Ministros de Hacienda, Economía y Minería, Trabajo, RREE, Medioambiente, Bienes Nacionales, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura y Obras Públicas. Vamos a reconstruir Chile y a generar empleo! pic.twitter.com/IFC0woDP4v — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 3, 2026

Estas iniciativas se suman al comité de seguridad -que reúne a Seguridad, Justicia, Interior y Defensa- y al comité político -Segegob, Segpres, Hacienda, Seguridad, Interior y Desarrollo Social-, que se estrenaron ayer.