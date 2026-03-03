SUSCRÍBETE
    Política

    Kast pone fin a proceso de traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

    "No confiamos en la información que se nos está entregando", aseveró el republicano a solo ocho días del cambio de mando.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    Desde su oficina emplazada en Las Condes, el mandatario electo, José Antonio Kast, se refirió al abrupto y tenso cierre que tuvo la última reunión -previo al cambio de mando- con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

    Y es que posterior a esa cita, el Presidente Boric acusó -en un punto de prensa- que el próximo mandatario le exigió retractarse de las declaraciones con las que aseguró haberle informado -a través de una llamada- del proyecto del cable submarino a China antes de que estallara la polémica.

    Según lo explicado por el Presidente, él se negó a esa solicitud, y por ello, Kast habría finalizado la cita, que solo duró 22 minutos.

    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por su parte, dos horas y media después aproximadamente, Kast reconoció esa llamada -ocurrida el 18 de febrero, dos días antes de que se conocieran las represalias de Estados Unidos a funcionarios de gobierno- pero acotó que fueron “enunciados” más que “información” concreta.

    “En principio la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez, pero se fueron abriendo los temas a la regularización de inmigrantes, a la consulta que se está llevando adelante en la Araucanía, y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable, y de algunas situaciones que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos”, señaló.

    Fueron temas que se enuncian respecto de estas cuatro situaciones, y yo en la misma conversación, le manifiesto mi preocupación por la situación fiscal que afecta a nuestro país. También le señalo que por favor, instruya a sus ministros para hacer una revisión y un chequeo de todas las situaciones que a nuestro juicio no corresponden, que es darle continuidad a personas de confianza en cargos de planta”, continuó.

    A eso agregó: “Asimismo le hago presente la situación de la reconstrucción (en Biobío, Ñuble y Viña del Mar) y también le hago algunos comentarios sobre los dichos de algunos ministros que entorpecían esta buena relación que se estaba dando”.

    “Posteriormente a eso, el Presidente me señala que le gustaría tener una reunión personal, a la cual accedo, pero le señalo, que también deberían estar presentes las personas a cargo de cada una de las carteras”, afirmó.

    “Enunciados” y fin al traspaso de mando

    Para reforzar su postura de que el Presidente solo “esbozó” el tema, Kast dijo: “Lo que sorprende es que el día 13 de febrero cuando se produce la reunión bilateral entre los dos ministros de Transporte ”no se le presente la información de esta situación que ya se había dado en años anteriores”.

    En la conversación (llamada) que tenemos con el Presidente tampoco se detalla la situación previa ocurrida de este decreto que se firma y que por un error de tipeo se retira y no se envía a la Contraloría. Y en el intertanto se producen todos estos desaciertos o faltas de comunicación”, añadió.

    Es por eso que, tras la controversia con el gobierno, el futuro mandatario anunció que desde hoy le ponía fin al proceso de traspaso de mando, a solo ocho días de que Boric le entregue la banda presidencial.

    “La suspensión de la reunión de hoy es una respuesta a la falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia”, sostuvo.

    “En base a todo esto, más la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al Presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó el 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, zanjó Kast.

