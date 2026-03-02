A días de asumir como Presidente: Kast encabeza comité de seguridad en la OPE

A las 8.30 horas de este lunes comenzó el primer comité de seguridad encabezado por el presidente electo José Antonio Kast en su oficina emplazada en Las Condes.

En la instancia participaron los futuros ministros de Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat.

Según señalan desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) este espacio se repetirá todos los lunes, tal como se estableció en la campaña presidencial.

De este modo, el próximo lunes 9 de marzo las futuras autoridades ligadas a materias de seguridad se volverán a encontrar en la misma OPE, y luego el 16 de marzo en el Palacio de La Moneda.