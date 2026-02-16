En medio de sus vacaciones: Kast sostendrá una serie de reuniones con alcaldes de la región de Los Lagos

En medio de sus vacaciones en el sur de Chile, el presidente electo, José Antonio Kast, destinó la jornada de este lunes para una serie de reuniones con alcaldes de la región de Los Lagos.

Así, puntual a las 09.00 horas llegó hasta la Municipalidad de Puerto Varas, para concretar una cita con su jefe comunal, Tomás Garate.

Previo al encuentro ambas figuras entregaron palabras a la prensa. "Estamos aquí con Pía (Adriasola) después de una semana de descanso y ya queremos retomar el trabajo y también evaluar, conocer el terreno, cuáles son las necesidades, las urgencias que pueden tener los vecinos de Puerto Varas y que mejor que nos haya podido recibir el señor alcalde y alguno de sus concejales", dijo el mandatario electo.

Por su parte, el alcalde sostuvo: “Bienvenidos a Puerto Varas, es un agrado para nosotros poder recibirlos aquí, le agradezco el gesto de en sus vacaciones darse el espacio para poder conversar con las autoridades locales, me parece que una señal muy importante, así que le agradezco profundamente estos minutos acá”.

Posterior a la reunión con Garate, Kast se trasladará hasta el municipio de Llanquihue para juntarse con autoridades comunales.

Luego, pasado del medio día, llegará hasta la Municipalidad de Frutillar para hacer lo mismo con su alcalde, Javier Arismendi.

Desde allá se contempla que entregue un punto de prensa más extenso que aborde los temas de contingencia.

Su jornada finalizará con una reunión con la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, en su respectivo municipio.