Política

“Escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes”: Jara por postura de Artés sobre alumnos involucrados en disturbios

El docente y candidato planteó que estará y discutirá "fraternalmente" con los estudiantes que se involucren en este tipo de actos, e incluso con aquellos que lancen bombas molotov. "Indiscutiblemente cuando uno hace algo, hay otros que también lo van a hacer. Y eso, alguien que no es profesor no lo puede entender”, sostuvo.

Paz Rubio 
Paz Rubio
14 Octubre 2025

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) abordó una de las intervenciones más comentadas de su contendor, el independiente Eduardo Artés, en el debate ARCHI, respecto a los estudiantes que han protagonizado disturbios en liceos emblemáticos.

Al ser consultado por su visión sobre este tipo de situaciones en determinados establecimientos, el candidato afirmó en el debate radial de esta mañana que si bien no legitima el uso de bombas molotov como forma de expresión, él personalmente está “con los alumnos, y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba molotov, estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes”.

“Estaré con ellos, discutiré con ellos, fraternalmente con ellos, veré su rabia, y veré también qué pasa con el resto de los estudiantes. Porque indiscutiblemente cuando uno hace algo, hay otros que también lo van a hacer. Y eso, alguien que no es profesor no lo puede entender”, precisó más adelante. La alocución generó cuestionamientos entre los candidatos José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien protagonizó un tenso intercambio con Artés.

28/10/2025 - DEBATE PRESIDENCIAL ARCHI 2025 - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En una actividad con el Colegio de Profesores, la candidata de Unidad por Chile fue consultada por este planteamiento y por si su sector apoyaba ese tipo de manifestaciones. “Para nada, la violencia no es el camino y yo creo que hoy día en el debate lo que se expresó fue una discusión más de fondo que trató de entrar el candidato Artés, pero lamentablemente algunos lo recogieron como que estaba disponible para tirar molotov con los estudiantes, y eso me parece que no es ni lo que dijo, ni es lo que corresponde", respondió.

“Tampoco en mi gobierno eso no va a ser tolerable, pero no quiero decir que eso es lo que haya dicho el profe Artés, porque realmente yo estaba ahí presente y no lo escuché decir eso. Lo que escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes“, acotó.

“En mi gobierno si quiero ser bien clara vamos a usar todas las medidas que la ley dispone para proteger que los espacios de educación sean entornos pacíficos, y por eso vamos a implementar un plan de seguridad en el entorno al colegio que involucra muchas más cosas que tienen que ver con la iluminación, con rutas seguras, con presencia preventiva de guardias municipales donde corresponda y por cierto en detección del narco que rodea los colegios para efecto de expulsarlo, meterlo a la cárcel y juzgarlo”, cerró.

Colegio de Profesores

Durante la citada actividad, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, también expresó su parecer sobre la postura de Artés.

“Nosotros hemos sido siempre muy claros en señalar que la violencia de ninguna manera es el camino para mejorar los problemas de la educación, de ninguna manera, y en eso como gremio hemos tenido una postura ineludible", enfatizó.

Luego postuló que “la gran mayoría de los profesores de Chile, casi me atrevo a decir que la casi totalidad de los profesores de Chile, rechaza la violencia como forma de lucha para la mejoría de la educación".

"Yo no recuerdo en todos los años que llevo que alguna vez una bomba molotov haya permitido mejorar los problemas de la educación o de un colegio, no lo recuerdo y por supuesto nosotros rechazamos absolutamente; como profesores somos solidarios con los docentes, nuestros colegas, que sufren estos problemas. No, no creo que un docente pueda estar de acuerdo con que un profesor haya sido rociado con bencina o haya sido amenazado, como efectivamente son situaciones que han ocurrido", concluyó.

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

