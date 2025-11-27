BLACK SALE $990
    Política

    Gobierno por cita del expresidente Frei y Kast previo al balotaje: “Respetamos la evaluación política que ha hecho la DC”

    Desde La Moneda, eso sí, señalan que “al Ejecutivo no le corresponde ni estar evaluando ni calificando los distintos apoyos que puedan ir teniendo las candidaturas que hoy día están en competición”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

    El gobierno abordó este jueves el revuelo que ha causado a nivel político la cita del lunes entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el abanderado republicano José Antonio Kast, a pocas semanas de la segunda vuelta que definirá al próximo Presidente de la República.

    La controversia se instaló debido a que el encuentro -y la posterior declaración pública del exmandatario- fue interpretado como un respaldo hacia la candidatura de oposición, a contrapelo de la decisión de la Democracia Cristiana (DC), tienda histórica de Frei, que apoya la cruzada presidencial de la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

    La decisión del otrora jefe de Estado escaló a tal punto que la colectividad liderada por el senador Francisco Huenchumilla decidió llevarlo al Tribunal Supremo, que optó por suspender su militancia. La medida no fue unánime -contó con un voto en contra- y su resolución será dada a conocer próxmanete de manera formal.

    En este contexto, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue consultada en esta jornada por la evaluación que hace La Moneda de la reunión y sus consecuencias.

    “Al Ejecutivo no le corresponde ni estar evaluando ni calificando los distintos apoyos que puedan ir teniendo las candidaturas que hoy día están en competición. Tanto la de José Antonio Kast como la de la candidata Jara, que suman apoyo de distintos sectores y es tarea de ellos poder valorar esos apoyos o de los partidos políticos y de sus comandos, el juzgarlas o valorarlas o evaluarlas. No es tarea del Ejecutivo dedicarse a aquello”, respondió en primera instancia.

    Tras esto, la portavoz del Ejecutivo agregó que respecto del expresidente Frei “han hecho las propias evaluaciones, incluso sus compañeros de partido”.

    “Es un tema de la Democracia Cristiana que ha tenido que evaluar y resolver en función de lo que ha significado su trayectoria o sus acciones. Pero no es tarea nuestra. Entendemos y respetamos obviamente la evaluación política que ha hecho el propio partido de la Democracia Cristiana respecto a las acciones del expresidente Eduardo Frei”, cerró.

    Poco antes, previo al primera cara a cara con miras a la segunda vuelta, la propia Jara se refirió a la cita de Frei y su contendor.

    “La DC ha sido muy clara. Seguimos trabajando juntos y lo que el expresidente Frei hizo, está en su derecho. Así es la democracia”, declaró.

    Ante la pregunta de si le había dolido este gesto de Frei, dijo: “Yo siento dolor por las injusticias de Chile, no por las palabras del Presidente Frei”.

