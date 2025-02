“Habría que pedírselo formalmente y crear las condiciones para ello”: Vodanovic por eventual candidatura presidencial de Bachelet

En un nuevo capítulo de Desde la Redacción de La Tercera, la senadora y líder del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet.

Y es que son varias las señales que se han dado desde el oficialismo que apuntan a que les gustaría una tercera candidatura de Michelle Bachelet a la Presidencia. Además de eso, la exalta comisionada de la ONU sigue marcando en los sondeos.

Al respecto la senadora señaló: “Si nosotros quisiéramos, como bloque oficialista o progresista, que la presidenta Bachelet sea la candidata del bloque, habría que pedírselo formalmente y segundo, crear las condiciones para ello”.

Dicho eso, defendió que no hay una indefinición de la exmandataria, “porque la definición que ella ha hecho saber públicamente y también en privado a muchos, es que no quiere ser candidata, distinta cosa es que desde la política identifiquemos su liderazgo como un liderazgo inclusivo, un liderazgo transversal que permite tener un triunfo político en el futuro y no solo electoral por lo que ella representa, por lo que fueron sus gobiernos, donde en el fondo hoy día vemos cómo se amenaza desde la derecha o las derechas, para ser más precisa, muchas de las luchas que nosotros hemos dado históricamente, la educación, la salud, pensiones”.

17 Febrero 2025 Entrevista a Paulina Vodanovic para Desde la Redacción Foto: Andrés Pérez

“Ella facilita las condiciones de unidad del sector. Otra cosa distinta es que solo ese rol lo ejerza como candidata, ella ha ejercido ese rol sin ser candidata”, agregó.

De todas maneras, Vodanovic hizo hincapié en que “no podemos trasladarle el peso político a la presidenta, no corresponde. Lo que corresponde es que nosotros, desde el progresismo, trabajamos en lo que estamos, en sentar bases de unidad, en que podamos tener un programa, unas bases programáticas, antes que el programa”.

El emplazo al PC

Siguiendo con el tema de las bases, Vodanovic nombró que una de ellas es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Bajo este marco, fue consultada sobre si pondría en cuestión el respaldo de algunos personeros del PC al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Bueno, será algo que habrá que conversar. A mí me preocupa la posición que tienen algunos representantes del Partido Comunista en torno a la figura de Maduro y a lo que es su actuar político, porque aquí todo el resto del progresismo y el Presidente de la República hemos sido bastante categóricos en condenar las vulneraciones a los derechos humanos y también la falta de democracia en Venezuela. Por lo tanto, creo que es una conversación que hay que tener en serio y de fondo con el Partido Comunista”, respondió.

Luego, fue inquirida sobre si esperaría una condena más dura de parte de ellos para, por ejemplo, formar alianzas, pactos electorales.

“Esperaría una crítica política a lo que es el régimen de Maduro”, contestó la senadora. Eso sí, aclaró que no pondrá “condicionantes por la prensa”.