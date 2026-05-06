Red Bull RB17: el hiperdeportivo de pista de diseñado por Adrian Newey ya tiene precio

Red Bull Advanced Technologies ha iniciado el ensamblaje final del RB17, un hiperdeportivo de pista que lleva al extremo la ingeniería derivada de la competición. Concebido como una máquina puramente para circuito, este modelo de producción limitada a apenas 50 unidades no busca replicar un superdeportivo convencional; más bien, quiere ofrecer una experiencia cercana a la de un prototipo de carreras.

El corazón del RB17, un bólido diseñado por el legendario ingeniero Adrian Newey (hoy team manager de Aston Martin), es un sistema híbrido de alto rendimiento. Combina un motor V10 atmosférico desarrollado por Cosworth que entrega 1.000 CV, junto a un motor eléctrico integrado en la transmisión Xtrac que añade otros 200 CV. El resultado es una potencia total de 1.200 CV y una velocidad máxima de 354 km/h, cifras que lo sitúan en la élite absoluta de los vehículos de alto rendimiento.

A esto se suma un peso de apenas 900 kg gracias a su construcción íntegra en fibra de carbono, lo que le otorga una relación peso-potencia extraordinaria. Según simulaciones internas, el RB17 es capaz de registrar tiempos por vuelta incluso más rápidos que un monoplaza de Fórmula Uno en ciertos circuitos, como Spa-Francorchamps, donde se estima un crono cercano al 1′38′'.

La aerodinámica es otro de sus pilares clave. El modelo incorpora elementos activos capaces de generar hasta 1.700 kg de carga aerodinámica, gestionados para optimizar el equilibrio entre adherencia y resistencia. Destaca especialmente el sistema de escape ubicado sobre la cubierta del motor, que canaliza los gases hacia el alerón trasero para incrementar la carga, una solución que refleja el enfoque radical del proyecto.

En el habitáculo, el RB17 apuesta por una filosofía purista. Prescinde de grandes pantallas y recurre a mandos físicos, con una disposición biplaza en la que el pasajero se sitúa ligeramente retrasado respecto al conductor para optimizar la aerodinámica frontal. Todo está pensado para maximizar la conexión entre piloto y máquina.

El RB17 lleva la tecnología de competición a un nivel accesible solo para unos pocos fanáticos de la velocidad, considerando su precio cercano a los US$7 millones. Con entregas previstas para 2028, este modelo se perfila como una de las creaciones más extremas jamás concebidas fuera del entorno de la Fórmula Uno.