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    “Un grupo ideologizado que tiene como objetivo silenciar y amedrentar”: Kast condena agresión contra ministra Lincolao

    Presidente, que se reunirá esta noche con la secretaria de Estado en La Moneda, sostuvo que los responsables del hecho "no quedarán impunes".

    Por 
    Luis Cerda
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast se refirió esta tarde a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la Universidad Austral, en Valdivia, Región de Los Ríos.

    Esto, tras su participación en la inauguración del año académico en la mencionada casa de estudios en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. La secretaria de Estado había realizado una presentación de los ejes estratégicos de su cartera.

    El ataque a la secretaria de Estado se produjo a manos de un grupo de estudiantes. El hecho quedó registrado en una serie de videos que fueron compartidos en redes sociales, en los que se puede ver que los manifestantes propinaron insultos y le habrían lanzado agua a la autoridad, además de golpear el vehículo en que la ministra fue sacada del lugar.

    De acuerdo al Presidente Kast, la secretaria de Estado fue atacada “por un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

    El Jefe de Estado afirmó que el objetivo de su gobierno “es y será recuperar el orden y la libertad en Chile”.

    Kast además anunció que se reunirá esta noche con la ministra Lincolao luego de su retorno desde Valdivia para manifestarle su apoyo “en estos difíciles momentos”. A las 23.00 el mandatario hablará desde el Palacio de La Moneda.

    “A los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones”, cerró.

    Más sobre:GobiernoJosé Antonio KastXimena Lincolao

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