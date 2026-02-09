La Moneda cumple cuatro semanas sin citar a los partidos a comité político

Han pasado 28 días desde la última vez que el salón Democracia y Memoria de La Moneda recibió a un presidente de partido del oficialismo.

El 12 de enero fue la última vez que se llevó a cabo un comité político ampliado en Palacio, instancia que regularmente reúne a los timoneles y un grupo de ministros para analizar la coyuntura política.

Las citas quedaron suspendidas después de que el Partido Socialista (PS) protestó contra el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) por las recriminaciones que hicieron sus parlamentarios contra ellos por haber respaldado la ley Naín-Retamal en 2023.

La unidad opositora quedó frágil tras la derrota en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre, pero la fisura quedó expuesta a raíz del fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el marco de la investigación que buscaba al responsable por las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, uno de los casos emblema del estallido social.

El fallo provocó que dirigentes comunistas y frenteamplistas destacaran públicamente que ellos no estuvieron disponibles para aprobar el artículo sobre legítima defensa, pese a que se trataba de una iniciativa del Ejecutivo. “Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA”, respondieron los diputados PS.

Luego de eso los socialistas fueron los primeros en anunciar que se restarían de los siguientes comités políticos organizados por el gobierno, así como también del cónclave que pensaba realizar La Moneda. El resto del Socialismo Democrático siguió los mismos pasos. Como consecuencia -y en medio del receso de verano-, el gobierno del Presidente Gabriel Boric dejó de convocar la instancia.

A la última reunión que se realizó hace un mes llegaron el senador Jaime Quintana (PPD), Lautaro Carmona (PC), Constanza Martínez y el vicepresidente de Acción Humanista, Óscar Oyarzo. En representación de La Moneda estuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Cónclave pendiente

A fines de enero, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, llamó a Elizalde para abordar la crisis al interior de la alianza. La timonel le recomendó que no cite a comité político ampliado durante febrero, pues no iría nadie, dado que todos estarían de vacaciones.

En lugar de eso, se conversó la idea de que el gobierno organice un hito junto a los partidos para cerrar la administración, a comienzos de marzo. Ella reforzó que sería fundamental que ese evento cuente con la presencia de Boric, algo que, de todas maneras, ya viene pensando el Jefe de Estado.

Comité político ampliado con el Presidente Boric.

La semana pasada, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, adelantó que La Moneda buscará tener una reunión con los partidos. “Estamos evaluando tener otro espacio más, incluso, más amplio que el comité político ampliado con el oficialismo, entendiendo sus presidentes de partidos como también sus jefaturas de bancada, a propósito, sobre todo, de cómo va a ser la agenda legislativa de marzo, porque va a venir, sin lugar a dudas, muy intensa”, dijo.

La organización de este tipo de encuentros está a cargo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Sin embargo, aún no se le ha comunicado una fecha a las colectividades que sostienen al Ejecutivo.