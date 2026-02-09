SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La Moneda cumple cuatro semanas sin citar a los partidos a comité político

    La instancia de coordinación entre el gobierno y el oficialismo está suspendida desde la protesta del PS contra el FA y el PC por las recriminaciones a raíz de la ley Naín-Retamal. La senadora Vodanovic le recomendó al ministro Elizalde que no realicen estos encuentros durante febrero y que hagan esfuerzos por convocar en marzo para cerrar el gobierno.

    Por 
    David Tralma
     
    Cristóbal Fuentes
    Comité político ampliado con el Presidente Boric.

    Han pasado 28 días desde la última vez que el salón Democracia y Memoria de La Moneda recibió a un presidente de partido del oficialismo.

    El 12 de enero fue la última vez que se llevó a cabo un comité político ampliado en Palacio, instancia que regularmente reúne a los timoneles y un grupo de ministros para analizar la coyuntura política.

    Las citas quedaron suspendidas después de que el Partido Socialista (PS) protestó contra el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) por las recriminaciones que hicieron sus parlamentarios contra ellos por haber respaldado la ley Naín-Retamal en 2023.

    La unidad opositora quedó frágil tras la derrota en las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre, pero la fisura quedó expuesta a raíz del fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el marco de la investigación que buscaba al responsable por las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, uno de los casos emblema del estallido social.

    El fallo provocó que dirigentes comunistas y frenteamplistas destacaran públicamente que ellos no estuvieron disponibles para aprobar el artículo sobre legítima defensa, pese a que se trataba de una iniciativa del Ejecutivo. “Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA”, respondieron los diputados PS.

    Luego de eso los socialistas fueron los primeros en anunciar que se restarían de los siguientes comités políticos organizados por el gobierno, así como también del cónclave que pensaba realizar La Moneda. El resto del Socialismo Democrático siguió los mismos pasos. Como consecuencia -y en medio del receso de verano-, el gobierno del Presidente Gabriel Boric dejó de convocar la instancia.

    A la última reunión que se realizó hace un mes llegaron el senador Jaime Quintana (PPD), Lautaro Carmona (PC), Constanza Martínez y el vicepresidente de Acción Humanista, Óscar Oyarzo. En representación de La Moneda estuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

    Cónclave pendiente

    A fines de enero, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, llamó a Elizalde para abordar la crisis al interior de la alianza. La timonel le recomendó que no cite a comité político ampliado durante febrero, pues no iría nadie, dado que todos estarían de vacaciones.

    FOTO: DEDVI MISSENE

    En lugar de eso, se conversó la idea de que el gobierno organice un hito junto a los partidos para cerrar la administración, a comienzos de marzo. Ella reforzó que sería fundamental que ese evento cuente con la presencia de Boric, algo que, de todas maneras, ya viene pensando el Jefe de Estado.

    Comité político ampliado con el Presidente Boric.

    La semana pasada, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, adelantó que La Moneda buscará tener una reunión con los partidos. “Estamos evaluando tener otro espacio más, incluso, más amplio que el comité político ampliado con el oficialismo, entendiendo sus presidentes de partidos como también sus jefaturas de bancada, a propósito, sobre todo, de cómo va a ser la agenda legislativa de marzo, porque va a venir, sin lugar a dudas, muy intensa”, dijo.

    La organización de este tipo de encuentros está a cargo de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Sin embargo, aún no se le ha comunicado una fecha a las colectividades que sostienen al Ejecutivo.

    Más sobre:La MonedaPolíticaPresidente Gabriel BoricPSPCFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Lo más leído

    1.
    Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

    Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

    2.
    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    Marco Rubio vendrá a Chile al cambio de mando y da fuerte señal de acercamiento a La Moneda tras salida de Boric

    3.
    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    4.
    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    Ximena Ossandón (RN) respalda candidatura de Bachelet a la ONU: “Ha sido una persona que claramente se la juega por Chile”

    5.
    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno
    Chile

    Oposición amenaza con rechazar agenda legislativa pendiente del gobierno

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama
    Negocios

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa
    Mundo

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?