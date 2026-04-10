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    Política

    Las definiciones de Ortiz y Díaz en la antesala de la elección de la DC

    Este domingo la Falange definirá quién asume la conducción del partido. La contienda tiene enfrentados al diputado del Biobío, Álvaro Ortiz, a quien acusan de ser el candidato de continuidad, y al diputado y exgobernador de Arica, Jorge Díaz, quien dice que busca levantar un “centro reformista”.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Este domingo la Democracia Cristiana se juega el mandato de la colectividad en sus elecciones internas. Si bien compiten cuatro listas, son dos las que protagonizarán la disputa por los destinos de la Falange.

    Por un lado está la nómina de “continuidad”, que encabeza el diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien va junto a la actual secretaria nacional Alejandra Krauss y el diputado Javier Muñoz. Por otro, está la lista de oposición, que busca representar al centro político y es contraria a la alianza con la centroizquierda, que lidera el diputado y otrora gobernador de Arica, Jorge Díaz.

    A 48 horas de la elección interna, La Tercera tomó contacto con los dos candidatos a presidir la Falange, para conocer sus definiciones respecto de los temas que le preocupan a la militancia y al resto del cuadro político.

    Dónde se para hoy la DC

    El diputado Álvaro Ortiz afirmó que “yo soy democratacristiano. La DC debe situarse siempre en el lugar donde las alianzas políticas generen beneficios a la mayor cantidad de chilenos. Para contarle a aquellos que llevan cinco, diez años recién militando y que legítimamente quieren conducirlo, la DC nace como un partido de vanguardia, al alero del humanismo cristiano”.

    Por su lado, el diputado Jorge Díaz planteó que esto “va a depender de cómo los militantes definan su futuro político. Este domingo hay elecciones y una lista promueve que debe existir continuidad en el proceso de administración y decisiones que se han tomado en el partido, que representa Álvaro (Ortiz) y la nuestra que representa a un centro político reformista”.

    Política de alianzas

    Uno de los puntos de discusión dentro de la DC se centra en las alianzas estratégicas y electorales. La administración saliente que encabezó el senador Francisco Huenchumilla decidió pactar con la coalición que sustentó al gobierno del Presidente Gabriel Boric, que incluye al Partido Comunista y al Frente Amplio. Gracias a esto, lograron ocho diputados y reelegir a dos senadores.

    Sobre esto, el diputado Ortiz indica que “no veo a la DC con republicanos ni con la extrema izquierda. Veo a una DC con partidos que permitan entregar garantías a la mayoría de chilenos”.

    Sin embargo, agrega: “Tendremos que convocar a un congreso ideológico que nos permita conocer cuál va a ser la postura del partido en cada una de las materias que debemos tomar decisiones, como la política de alianzas”.

    Jorge Díaz, por su parte, dijo que esta definición de “qué tan ancho es el centro lo debe definir la junta nacional y los militantes. Las directivas cumplimos un rol, pero esto se basa en cómo los militantes se redefinen. La DC debe pasar por un proceso de reflexión profundo. Tendremos un congreso ideológico que lo redefina, también lo programático. Hoy definiremos como parte de un conglomerado político es un error, porque debemos pasar por un proceso político”.

    Evaluación de la dirección saliente y apoyo a Jara

    Al ser consultado por su balance de la dirección saliente -que incluyó como secretaria nacional a Alejandra Krauss, su compañera de lista-, Ortiz afirmó que “la gestión de Huenchumilla permitió que, dentro de las alianzas políticas, tuviéramos ocho diputados, la reelección de dos senadores. Por lo tanto, frente a esas decisiones que se tomaron, ahí están los resultados. Cada directiva tiene momentos determinados para tomar las decisiones que correspondan”.

    El exalcalde de Concepción recalcó que “no soy la continuidad de nada. Estamos apostando por una nueva forma de administrar a la DC”. Insiste en que esa es una “caricaturización” de parte de quienes compiten en su contra. En la misma línea agregó que “vengo del sector vinculado al mundo de Patricio Aylwin, sector conservador, pero entendiendo que cada momento político es diferente al anterior”.

    Ortiz también tomó distancia del apoyo de la DC a Jeannette Jara (PC) en las últimas elecciones presidenciales, señalando que “yo no tengo ninguna foto como candidato a diputado con Jeannette Jara”.

    Jorge Díaz, en tanto, aseguró que es una debilidad que ninguno de los presidentes de la directiva actual alcanzaron a terminar sus periodos. Sobre el apoyo a Jara, el diputado por Arica afirmó que “las decisiones que se tomaron se pensaron en el momento electoral específico, pero hoy la principal crítica es la compleja situación económica de la colectividad”.

    Relación con La Moneda

    Ortiz declaró que su vínculo con el gobierno del Presidente José Antonio Kast debe ser de “diálogo, uno no puede estar negando todo. Yo no soy de ese estilo y como alcalde de Concepción me tocó trabajar con los gobiernos de los presidentes Piñera, Bachelet y Boric. Jamás prioricé proyectos que me resultaran más atractivos por el ámbito político”.

    Mientras tanto, Jorge Díaz afirmó que esto debe ser “siempre un espacio de mucho diálogo con todos los gobiernos, porque es la única manera que podemos atender a este centro político. Hoy la ciudadanía no necesita más de izquierdas o de derechas”.

    Más sobre:Democracia CristianaDC

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