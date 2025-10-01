Las voces oficialistas ante la nueva estrategia de campaña de Jara con enlaces entre el comando y los candidatos al Congreso

Con los comicios cerca y con miras a facilitar la coordinación entre los candidatos al Congreso y el comando de Jeannette Jara, es que el equipo de la abanderada optó por una nueva estrategia.

Se trata de la contratación de una suerte de “ejecutivos de cuenta”, quienes ejercerán como enlaces entre el comando y los candidatos a la elección parlamentaria.

La idea es que con esto puedan avanzar de manera ordenada y de la mano las campañas de la candidata presidencial y de los aspirantes al Congreso.

Pese a que hay ciertas dudas de la logística de esta táctica, en gran mayoría es bien vista por parlamentarios que componen la alianza que respalda a Jara. Así lo transmitieron diferentes personeros a La Tercera.

Al interior de la casa política de Jara, el diputado Boris Barrera (PC) destacó que la nueva estrategia aporta a la coordinación entre los candidatos al Parlamento y el comando.

Al ser consultado por la puesta en marcha de los enlaces, manifestó: “Tenemos una vinculación importante con el territorio. La gente, las organizaciones nos solicitan cosas que deberíamos incluir en el programa de nuestro candidato y necesitamos siempre una vía expedita para poder traspasar esas necesidades a la candidata y al comando”.

El parlamentario también precisó que no es una nueva figura, sino que ya había sido puesta a prueba en otras áreas. “De hecho, ya teníamos algunos enlaces de manera orgánica para ver algunos temas, enlaces del distrito y bueno esa fórmula ya la estábamos ocupando en algunos temas y creo que hacerlo para poder relacionarnos de manera más expedita entre nosotros como candidatos y nuestra candidata a la Presidencia, creo que es una muy buena medida”, detalló el militante PC que buscará retornar al Congreso en las parlamentarias.

Diputado Boris Barrera

El jefe de la bancada PPD e independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que “está bien que existan enlaces que coordinen el trabajo territorial de Jeannette Jara con las candidatas y candidatos parlamentarios, sobre todo ahora que estamos a menos de 50 días de las elecciones”.

“Esperamos que quienes estén a cargo de esta labor sean personas idóneas y con experiencia, que realmente faciliten el trabajo territorial, ya que para muchos candidatos esta es su primera campaña, tienen muchas dudas y necesitan orientación. Además, es muy importante que los postulantes se acerquen al comando presidencial y contribuyan con su capital político”, aseveró el parlamentario que competirá nuevamente por un escaño en la Cámara Baja.

Diputado Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Desde el Partido Radical, el diputado Tomás Lagomarsino afirmó que todos los días recibe información de “una persona que se identifica como parte del comando de Jeannette Jara”, y que debido a la cantidad de información que recibe, es complicado “prestarle atención”.

“Es difícil prestarle atención a toda la información que se envía, producto de que hay una campaña parlamentaria también en curso”, sostuvo.

“Cuesta hacer match con todos los temas que se están planteando, sobre todo cuando tienen una mirada más nacional que, por supuesto, desde cada una de las regiones y comunas que uno ha representado y busca seguir representando”, agregó el diputado.