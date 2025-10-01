SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Las voces oficialistas ante la nueva estrategia de campaña de Jara con enlaces entre el comando y los candidatos al Congreso

A pocas semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la abanderada del PC pone en marcha una nueva estrategia de coordinación con sus filas.

Por 
Helen Mora
 
Shelmmy Carvajal
Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

Con los comicios cerca y con miras a facilitar la coordinación entre los candidatos al Congreso y el comando de Jeannette Jara, es que el equipo de la abanderada optó por una nueva estrategia.

Se trata de la contratación de una suerte de “ejecutivos de cuenta”, quienes ejercerán como enlaces entre el comando y los candidatos a la elección parlamentaria.

La idea es que con esto puedan avanzar de manera ordenada y de la mano las campañas de la candidata presidencial y de los aspirantes al Congreso.

Pese a que hay ciertas dudas de la logística de esta táctica, en gran mayoría es bien vista por parlamentarios que componen la alianza que respalda a Jara. Así lo transmitieron diferentes personeros a La Tercera.

Al interior de la casa política de Jara, el diputado Boris Barrera (PC) destacó que la nueva estrategia aporta a la coordinación entre los candidatos al Parlamento y el comando.

Al ser consultado por la puesta en marcha de los enlaces, manifestó: “Tenemos una vinculación importante con el territorio. La gente, las organizaciones nos solicitan cosas que deberíamos incluir en el programa de nuestro candidato y necesitamos siempre una vía expedita para poder traspasar esas necesidades a la candidata y al comando”.

El parlamentario también precisó que no es una nueva figura, sino que ya había sido puesta a prueba en otras áreas. “De hecho, ya teníamos algunos enlaces de manera orgánica para ver algunos temas, enlaces del distrito y bueno esa fórmula ya la estábamos ocupando en algunos temas y creo que hacerlo para poder relacionarnos de manera más expedita entre nosotros como candidatos y nuestra candidata a la Presidencia, creo que es una muy buena medida”, detalló el militante PC que buscará retornar al Congreso en las parlamentarias.

Diputado Boris Barrera

El jefe de la bancada PPD e independientes, Héctor Ulloa, sostuvo que “está bien que existan enlaces que coordinen el trabajo territorial de Jeannette Jara con las candidatas y candidatos parlamentarios, sobre todo ahora que estamos a menos de 50 días de las elecciones”.

“Esperamos que quienes estén a cargo de esta labor sean personas idóneas y con experiencia, que realmente faciliten el trabajo territorial, ya que para muchos candidatos esta es su primera campaña, tienen muchas dudas y necesitan orientación. Además, es muy importante que los postulantes se acerquen al comando presidencial y contribuyan con su capital político”, aseveró el parlamentario que competirá nuevamente por un escaño en la Cámara Baja.

Diputado Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

Desde el Partido Radical, el diputado Tomás Lagomarsino afirmó que todos los días recibe información de “una persona que se identifica como parte del comando de Jeannette Jara”, y que debido a la cantidad de información que recibe, es complicado “prestarle atención”.

“Es difícil prestarle atención a toda la información que se envía, producto de que hay una campaña parlamentaria también en curso”, sostuvo.

Cuesta hacer match con todos los temas que se están planteando, sobre todo cuando tienen una mirada más nacional que, por supuesto, desde cada una de las regiones y comunas que uno ha representado y busca seguir representando”, agregó el diputado.

Más sobre:Jeannette JaraEleccionesPresidenciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El ejército de Israel aborda parte de la flotilla que iba a Gaza y detiene a sus tripulantes

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

Ley Uber: aplicaciones de transporte critican retraso y piden que implementación quede para el próximo gobierno

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel
Chile

Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel

Ley Uber: aplicaciones de transporte critican retraso y piden que implementación quede para el próximo gobierno

Las voces oficialistas ante la nueva estrategia de campaña de Jara con enlaces entre el comando y los candidatos al Congreso

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México
Negocios

SAAM completa adquisición del 100% de sociedades Intertug en Colombia y México

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20

Los goles con los que Cuba da la sorpresa ante Italia en el Mundial Sub 20

España no puede ante México y queda al borde de la eliminación en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel