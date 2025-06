Los cruces que dejó el encendido debate de primarias LT-Duna

En casi dos horas, los candidatos del Pacto Unidad por Chile, Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL), Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC-AH) y Jaime Mulet (FRVS), protagonizaron el debate primarias presidenciales 2025 organizado por La Tercera y radio Duna . Abordaron materias como probidad, seguridad, litio y el desarrollo del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Tohá volvió a mostrar distancia con la abanderada Jeannette Jara, especialmente en tema de seguridad, mientras que ambas y Winter chocaron por al acuerdo SQM-Codelco. Mulet, en tanto, planteó una cierta responsabilidad de la exministra del Interior en el caso Monsalve y que ella debió notificar al Presidente teniendo una solución.

La exministra del Interior, que en instancias similares anteriores había tenido duros cruces con la extitular del Trabajo por seguridad, en esta ocasión marcó distancia con su contendora respecto al acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio.

“Yo creo que este caso y esta discusión es importante porque es muy representativa de lo que nos pasa cuando hablamos de hacer en serio un esfuerzo para que Chile crezca más. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados”, dijo.

Y luego agregó: “Aparecen problemas por derecha, aparecen problemas por izquierda, proponiendo soluciones alternativas de un mundo ideal que no existe. Este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas del litio rápido, era la posibilidad de ocupar el capital instalado que ya tiene la empresa SQM y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas, porque si se hacía una licitación iba a terminar en manos extranjeras”.

Ante la postura de los otros candidatos, Jara señaló que “en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM, porque aquí yo escucho y pareciera que tenemos que darles las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay ser menos cándidos en esto“.

“Jara nos trata de cándidos, o de que no somos capaces de soñar, o que básicamente le estamos haciendo la pega al SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo, que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo, que es que básicamente, para aprovechar el ciclo de precio del litio, se requiere la construcción de una empresa nacional del litio, y que no existe una empresa nacional del litio, y crearla no pasa porque escribirlo en un papel. Hacer una transnacional del litio es un asunto complejo, y eso no es una descalificación a Jara, y ella nos descalifica diciendo cándido, trabaja para SQM, cuando yo estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio”, comentó Winter.

“Creo que es un buen acuerdo. Creo que el país tomó una decisión correcta y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del gobierno hoy día. Yo en eso discrepo con Jeannette Jara”, complementó Mulet.

Pese a las Tohá apuntó que su postura es ampliar las bases del progresismo.

“No hay que espantarnos. No hay que espantarse porque hay comunistas, no hay que espantarse porque hay DC, no hay que espantarse porque hay gente que estuvo en otra postura en el proceso constitucional, porque si no, no vamos a ser mayoría”, planteó, y destacó que ahora pretende “trabajar para ampliar hacia el centro”.

De acuerdo a la exsecretaria de Estado, “nunca se puede confundir el debate político con la descalificación. Cuando uno debate con el PC no es anticomunismo, es una diferencia. Cuando debato con la DC no es tampoco que los quiera excluir, es que hay diferencias, pero para construir juntos. Porque estamos destinados a construir juntos”.

ProCultura y probidad

Otro de los tópicos que marcaron la discusión fue el caso de ProCultura. Allí la exministra del Interior habló de los daños que generó esta situación a la fe pública, y que por lo mismo, los actores políticos no podían pararse en un pedestal de “superioridad moral”. Luego, al ser consultada sobre si con esa frase aludía al FA, Tohá sostuvo que dicho partido “tuvo un discurso de ese tipo”.

En ese escenario, Winter respondió: “Cuando surge el Frente Amplio, efectivamente coincide temporalmente con situaciones bien graves que ocurrieron en este país como Corpesca, Penta, SQM. ¿De qué se tratan esos casos? En síntesis, los parlamentarios y políticos haciendo leyes no en función del bien común, sino de quiénes los financian. ¿Se puso el Frente Amplio tajante y radicalmente en contra de aquello? Por supuesto. ¿Me arrepiento de aquello? En ningún caso”.

En esa línea, continuó: “Estoy orgulloso de haberlo hecho, lo que no quita que efectivamente creo que cualquier partido político está expuesto o cualquier repartición del Estado está expuesto a que haya gente dentro de sus institucionalidades que cometa estos casos”.

“Ahí, obviamente que son casos dolorosos para nosotros, pero lo importante es ser tajante, no hacer distinción entre los propios y los ajenos y, sobre todo, fortalecer la institucionalidad estatal para tener mejor fiscalización y que estos casos no vuelvan a ocurrir”, marcó.

Caso Monsalve

Mulet abordó el caso Monsalve y las responsabilidades por parte del gobierno, donde apuntó a la exministra del Interior y abanderada del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá.

“Es un tema extremadamente complejo. Yo creo que han actuado los órganos del Estado de manera bastante drástica, pero sin duda tiene una complejidad política que a mi juicio tiene que ver con que es un tema que traspasó al Presidente de la República y comprometió de alguna manera al Presidente de la República”, inició en su intervención el parlamentario.

“El hecho que le llegue el tema a su escritorio sin solución, yo creo que ahí el gobierno cometió un error y creo que es una oportunidad también de señalarlo”, planteó.