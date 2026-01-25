Mara Sedini, futura vocera: “La insurrección de octubre del 2019 me quebró el alma… y miren dónde me llevo”

El escenario de Mara Sedini (40) en octubre de 2019 cuando el país vivió las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera era el del teatro. Por ese entonces, la actriz y periodista participaba en una obra que se exhibía en el GAM -cerca del epicentro de las protestas- y dice haber sido objeto de amenazas y haber enfrentado barricadas.

Fue entonces que -asegura- decidió “no quedarme callada y ser cómplice” de la espiral de movilizaciones que sacudió al país. Casi seis años y medio después, Sedini fue confirmada como la vocera del gobierno de José Antonio Kast. Es esta personera -atípica en el entorno del Mandatario electo- quien defiende la conformación del gabinete y refrenda que el sentido de emergencia marcará a la nueva administración.

Se le ve y la comparación con la ministra Camila Vallejo -vocera del gobierno de Gabriel Boric- resulta inevitable. ¿Le incomoda el parangón?

No me preocupa ni creo que sea algo relevante. El presidente me dio un mandato claro y me eligió por quién soy yo, la personalidad que tengo, mis características y eso es lo que tengo que poner al servicio de Chile. El resto de las comparaciones no me llaman, creo que lo importante es poner el sello propio a los distintos cargos.

¿Cómo evalúa el trabajo que ha realizado Camila Vallejo durante estos cuatro años?

Los chilenos ya evaluaron a este gobierno. Fueron muy claros hace más de un mes que querían un cambio, querían algo diferente. Eligieron al presidente Kast.

Ella ya le recomendó sabiduría y templanza. ¿Cómo será su estilo?

Para mí lo más importante es tener un estilo cercano. Quiero ser una vocera con una visión social, cercana y muy en terreno. Mi estilo y mi vocería va a ir en línea de los desafíos que tienen los distintos ministros para poder llegar a la gente de manera cercana, con los trabajos del gobierno, con la voz del presidente, que estoy segura que también va a ser muy en terreno. Estamos alineados en qué es lo que necesita Chile hoy.

¿Cuánto le pesa en este nuevo rol su pasado en “Sin Filtros”?

Nada de mi pasado me pesa. Todo me aporta. Me ha hecho crecer, aprender, exponerme a la realidad de la política. “Sin Filtros” fue una gran escuela, nace en un momento muy crítico en nuestro país, donde nos estaban quemando nuestras calles, destruyendo nuestras instituciones, refundando nuestra Constitución. Y la voz que había que tener en ese momento era dura, firme, frente a ciertas personalidades que estaban violentando nuestra institucionalidad, nuestras tradiciones, nuestra sana convivencia. Aprendí mucho y me dio muchas herramientas, mucho aprendizaje.

Tenía un rol confrontacional. ¿Eso va a ser también así desde La Moneda respecto de la oposición?

Que uno enfrente momentos de forma confrontacional no significa que uno sea una persona confrontacional. Una de las grandes gracias que implica tener un cargo como este es aprender a posicionarse de la forma correcta, eso implica saber cuándo subir el tono cuando bajarlo, cuando escuchar cuando hablar, cuando hay que enfrentar situaciones de manera más urgente y otras con más calma. Uno tiene que saber posicionarse y yo creo que eso es lo importante, la flexibilidad.

Mara Sedini, futura ministra de la Secretaría General de Gobierno - Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Tiene una definición de entrada respecto del tono con la oposición?

El gobierno del presidente Kast va a ser un gobierno de unidad. Hay un llamado transversal a aportar en las urgencias de Chile. Y lo primero que vamos a hacer es esa invitación. Tenemos un oficialismo que va a ser bastante amplio, que creemos que está en acuerdo con estas urgencias. Y el llamado también va a ser a la oposición a que se sumen a las urgencias de Chile. Y estoy segura de que van a haber muchas personas, parlamentarios, líderes de la oposición, que también nos van a acompañar en proyectos que son de sentido común. Si hay urgencia y hay un sentido común que tiene que predominar. Y en ese sentido vamos a partir con esa disposición, de abrir las puertas a todos los que quieran colaborar con Chile, y esa va a ser una de mis principales misiones.

¿Es de las que cree que va a haber una oposición igual de dura que la que enfrentó, por ejemplo, Sebastián Piñera?

Creo que van a haber múltiples oposiciones. No me cabe ninguna duda que va a haber gente de la oposición que va a querer colaborar. Y va a haber gente, como en todos los aspectos, en todos los tiempos, que va a tratar de ganar algún punto político y que va a poner tal vez la ideología por sobre el bienestar de Chile. Sería lamentable, pero prefiero partir con la fe de que muchos van a intentar colaborar porque hoy día el sentido de urgencia existe. Y las necesidades de los chilenos están. Los incendios hoy día del sur nos recuerdan que aquí se requiere unidad para generar soluciones.

Usted ha señalado que el estallido social generó un punto de inflexión en su vida ¿Cómo usted vivió esa etapa y por qué la instó a tomar un papel público?

Creo que la insurrección de octubre del 2019 le quebró el alma a mucha gente. A mí también. La violencia, el sentirse amenazado, no poder caminar tranquilo por la calle, no poder subirte al metro, no poder subirte a la micro, no poder ir tranquilo a trabajar. A mí me amenazaban saliendo del teatro en la noche con extintores, con fuego, con barricadas. Yo no quiero que los chilenos vivan con miedo y yo y muchos más sentimos mucho miedo, nos sentimos amenazados. El punto de inflexión tiene que ver con decir, voy a quedarme en silencio y ser cómplice de esto, o voy a ser parte de un Chile libre, de un Chile que defiende la libertad, el Estado de Derecho, la sana convivencia y que los problemas se solucionan de manera democrática. Ese es el punto de inflexión, es decir, cómo voy a participar yo en la sociedad.

Y mire dónde la llevó...

Y mire dónde me llevó.

Usted es independiente, como la mayoría del gabinete. En los análisis se ha señalado que un gabinete con alta presencia de independientes tiene menos muñeca política, menos experiencia…

Partir diciendo que más allá de la cantidad de gente con partido político e independiente, este es un gabinete que no viene a administrar la normalidad, viene a administrar la urgencia. Y esa urgencia es el mandato que nos da el presidente. Y eligió a cada uno de los ministros porque tienen las características necesarias para liderar y encabezar los desafíos de cada uno de sus ministerios. La política no solo se hace en los partidos, yo creo que los partidos son muy relevantes, pero no hay un solo camino para entender la política, no hay una sola vía para defender o participar de las necesidades que tiene Chile. Tenemos de todo para trabajar de manera orgánica, sistemática y con un buen engranaje para enfrentar esos desafíos. La muñeca política, yo creo que voy a decir lo mismo que dice el presidente electo, los vamos a sorprender y los voy a sorprender.

Mara Sedini, futura ministra de la Secretaría General de Gobierno - Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿No lo ve como una debilidad?

Yo creo que es una virtud. Yo creo que este es un gran gabinete. Gran gabinete con un foco claro en enfrentar el gobierno de emergencia del presidente Kast.

La bajada de Santiago Montt de Minería se vio como un golpe de autoridad. ¿Qué pueden esperar los futuros ministros del presidente?

El presidente fue muy claro que el gabinete definitivo iba a ser presentado el día martes 20 de enero a partir de las ocho y media de la noche y eso fue lo que ocurrió. Siempre hay especulaciones, pero el gabinete definitivo y el que el presidente Kast quería fue el que presentó el día 20 con 24 ministros y un biministro. Y esa es una señal clara de lo que el presidente quiere hacia adelante. Él no necesita marcar puntos de autoridad. En sí mismo es un gran líder que tiene nuestra lealtad absoluta, pero el presidente, como ministros no eligió a borregos, eligió titanes, en quienes él confía que van a llevar a cabo la misión que él nos encomendó.

Si usted plantea que el presidente eligió a sus ministros, enfatizando en cada una de las habilidades individuales, ¿qué se puede pensar respecto del nombramiento de la ministra de la Mujer, Judith Marín, de un perfil conservador?

Me parece lamentable que en Chile se cancele a alguien por su visión religiosa. Aquí la futura ministra Judith Marín tiene un mandato presidencial que implica volver a preocuparse de los verdaderos problemas que tienen las mujeres. Hasta ahora hemos visto que esto ha sido una agenda absolutamente ideológica y se ha dejado de lado -y lo vemos en las cifras- a las mujeres. La futura ministra ha dejado claro que sus objetivos son preocuparse de las verdaderas necesidades de las mujeres más vulnerables, la seguridad, el empleo, donde va a trabajar mano a mano con otras carteras. Y eso es como hay que medirla. Nadie va a medirla por cuántas veces vaya a misa o rece.

¿En qué encuentra ideológica la agenda de la mujer que llevó a cabo este gobierno? Porque los proyectos de ley que uno pudiera pensar que ellos plantean que son con perspectiva de género, las 40 horas, por ejemplo, ¿qué carga ideológica tienen?

Precisamente esa. Acá nosotros tenemos que tener un sentido de urgencia, de solucionar las necesidades. La perspectiva de género no necesariamente ayuda a las mujeres y lo hemos visto con distintos proyectos de ley. Hoy día estamos eliminando que las empresas tengan que tener sala cuna por la mujer número 20, que en su momento fue una política pública con perspectiva de género. Hoy día hay que tener perspectiva de solución, hoy día hay que tener perspectiva de eficiencia, perspectiva de resultado, escuchar lo técnico y no lo ideológico. Yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. Poniendo foco en resultados.

¿Qué le parece que por la nominación de Judith Marín algunos movimientos feministas se hayan reactivado y hayan llamado a movilizaciones para el 8 de marzo?

Me habría encantado que se hubieran reactivado en el caso Monsalve.

La sorpresa del gabinete fue Jaime Campos, un radical, y la gran baja fue Johannes Kaiser. ¿Qué traspié significó para el diseño del gabinete que el líder libertario dijera que no se iba a sumar al equipo de Kast?

Quiero destacar la capacidad de unión, de aglutinamiento y el liderazgo que tiene el presidente Kast con este gobierno de unidad. Yo creo que muy pocos esperaban un gabinete como este. Él dijo “los vamos a sorprender” y yo creo que nos sorprendió con esta transversalidad, con ser capaces -tanto el Presidente como los ministros- de dejar de lado algunas pugnas del pasado, algunas diferencias y poder unirse todos en pro de Chile. Respecto al Partido Nacional Libertario, yo creo que ellos tienen plena libertad de decidir si participan o no en el gobierno. Aún queda mucho gobierno que armar, pero tenemos diagnóstico similar, creemos en soluciones muy específicas y de manera parecida. Y estoy segura que ellos van a aportar de adentro o desde fuera en poder sacar adelante los proyectos que Chile necesita para solucionar las urgencias. Yo creo que no se van a perder.

Ellos se restaron acusando que no iban a ser incidentes en la toma de decisiones…

Bueno, hoy día se pueden decir muchas cosas. Estamos en momentos de toma de decisiones. El presidente está armando lo que va a ser el gobierno, pero va a llegar un momento donde vamos a estar todos en las posiciones que tenemos que tomar. Y hoy estoy segura que el Partido Nacional Libertario, desde el Congreso, como partido político, van a estar encabezando los buenos proyectos, van a estar dando los apoyos, van a estar dando sus opiniones, que me parece muy relevante, van a estar participando de la discusión y estoy segura que en el momento que queramos disponer de sus opiniones, de sus observaciones, van a estar ahí para conversar con nosotros, darnos sus puntos de vista y apoyar todos los proyectos que ayudan a nuestro país.

¿Cuán incidente van a ser las voces de los partidos en el rumbo del gobierno de José Antonio Kast?

Van a ser muy importantes. Hay algo que ha caracterizado al presidente Kast y es escuchar. Escuchar a todo el mundo, sentarse con todas las personas, con todos los gremios, con todas las instituciones, con todos los chilenos para poder escuchar y poder tomar mejores decisiones.

Se hará cargo de que los partidos no se sintieron muy escuchados en la conformación del gabinete…

Yo creo que esto es natural de estos procesos. Siempre en la creación de los gabinetes hay algunos que querían un poco más, querían un poco menos. Pero insisto, queda mucho gobierno por armar.

Le falta decir que todo va a estar bien…

Es que todo va a estar bien, todo va a estar bien.

Mara Sedini, futura ministra de la Secretaría General de Gobierno - Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Llamó la atención que una de las últimas cosas en definirse fue a la titular de Seguridad. ¿No hubo allí improvisación?

Es importante tener muy claro que el equipo de seguridad del presidente Kast lleva meses, sino años trabajando. Durante la campaña fuimos presentando prácticamente todas las semanas planes de seguridad. Eso implica que teníamos un equipo y un andamiaje que estaba andando muy robusto y claro. La ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Y creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento.

Pero ella era fiscal en ejercicio, ¿cómo dice que había conversaciones hace tanto tiempo? ¿la hoy ministra tenía conversaciones con este gobierno cuando estaba en sus funciones?

Conversaciones para ver si asumía.

Sí, eso le estamos preguntando…

Es una decisión profesional, no es que haya habido una agenda doble, para nada. Implica que la ministra tenía que tomar una decisión de ver cuál iba a ser su siguiente destino. Y yo creo que desde dónde proviene y el conocimiento que tiene, es lo mejor que le puede pasar a Chile hoy día en ese ministerio.

¿Cuándo se produce la conversación con el Presidente?

Esa información es exclusiva del presidente.

Hay un tema de interés público sobre la mesa que es el tema este de la autonomía del Ministerio Público…

No hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público. Y la conversación que haya tenido finalmente para determinar el cargo es exclusiva reserva del Presidente.

¿Cuánto cambió la agenda del gobierno, las emergencias y los incendios que han tenido lugar en estos últimos días?

Cambia, pero estamos hechos precisamente para la urgencia. Yo voy a insistir en este gabinete elegido con pinzas, precisamente para enfrentar este tipo de situaciones. Chile tiene terremotos, incendios, tsunamis, el mundo tuvo pandemia. Si uno cree que va a gobernar sin problemas, es una receta para el fracaso. Y por eso el concepto de la urgencia es clave. Y tener personas que tienen la capacidad y la adaptabilidad para poder enfrentarse a todos los problemas o urgencias que puedan seguir llegando, no solo a partir del 11 de marzo, sino que desde hoy día es tener esa capacidad de flexibilizar y entender que necesitamos trabajar en conjunto. La emergencia hoy día le toca enfrentarla al Presidente Boric. A nosotros nos va a tocar la reconstrucción. ¿Eso implica recursos? Sí. ¿Eso implica cambiar las prioridades? Sí. Pero lo que no va a ocurrir es que no vamos a abandonar a los chilenos. El sur de Chile no va a ser lo que ocurrió en Valparaíso.

En el marco del relato de un gobierno de emergencia, ¿la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU representa una urgencia? ¿es importante que un chileno tenga representación en organismos multilaterales?

Yo creo que las urgencias son otras. Las urgencias son otras, las urgencias son claras, las hemos hecho saber y las urgencias generan dolores. Hay que tomar otras decisiones que son importantes, sí, pero las urgencias son otras y las prioridades están en las urgencias.

¿Qué medidas podemos esperar para los primeros 100 días de gobierno del presidente Kast?

Es importante destacar que nosotros tenemos un plan que se llama el Plan Desafío 90, encabezado por Bernardo Fontaine, que son diversas medidas amplias para implementar los primeros 90 días del gobierno del presidente Kast. Hay muchas que se han mencionado, hay otras que se darán a conocer cuando ya lleguemos al gobierno el 11 de marzo, pero algunas que han sido claves: en el área económica está la rebaja tributaria del 27 al 23 por ciento con el objetivo de aumentar la inversión y generar mayor movimiento en nuestro país a nivel económico, que desarrolle el empleo. Se ha mencionado también los incentivos por contratación de trabajadores de sectores más vulnerables a las empresas para poder levantar el empleo. Desde la perspectiva de la seguridad y el orden público, el cierre de fronteras es una promesa de campaña, los proyectos de ley que van a determinar o tipificar la entrada clandestina como un delito en nuestro país. En lista de espera también hay un programa potente para al menos empezar con una potente colaboración público-privada que permita que se cumplan los tiempos GES y que las personas puedan ser atendidas a tiempo. Y hay varias medidas que se han ido dando a conocer, pero en general en esos tres ámbitos hay medidas concretas.

¿Está definida el área donde va a vivir el presidente en La Moneda?

Hay un grupo que lo está viendo, desconozco exactamente dónde va a ser su pieza, cuáles van a ser las instalaciones y eso lo está encabezando la primera dama. Pero conociendo al presidente y a la primera dama, va a ser con mucha austeridad, mucha sencillez y orientado en estar ahí disponible para todos los chilenos y dar un mensaje de que este gobierno no se va a dar gustito ni va a sobregastar la plata de los chilenos.

El Palacio de la Moneda, además de un edificio patrimonial, tiene simbolismos políticos. El PS ha levantado un tema de preocupación respecto de qué va a pasar con todos los homenajes que hay a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. ¿Hay una definición sobre eso?

Se levantan muchos temas que realmente no aportan a la mirada de gobierno y de país que necesitamos tener hoy día. Se arma tanto conflicto con cosas que no resuelven problemas y yo creo que esta es una de esas. El presidente la señal que está dando con irse La Moneda es de austeridad, de cuidar los recursos, de estar presente, de estar cerca del problema. Si hay una urgencia en dos segundos el Presidente va a estar en el lugar que tiene que estar. Esas son las señales importantes, lo demás son polémicas que son innecesarias y realmente no le resuelven los problemas a las personas, que es el foco que nosotros tenemos hoy día como gobierno.

Mara Sedini, futura ministra de la Secretaría General de Gobierno - Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Pero eso es muy importante en la historia de un país…

El presidente Kast tiene un tremendo respeto a la historia de nuestro país. Y entendiendo el símbolo que tiene La Moneda, él va a ser muy respetuoso de lo que La Moneda significa para todos los chilenos.

¿El gobierno va a impulsar iniciativas que tengan un amplio respaldo político o aquellas que alcancen sólo la mayoría?. Porque cuando uno requiere un amplio respaldo político, quiere decir que también está disponible a ceder.

Ese no es el criterio con que nosotros vamos a plantear distintos proyectos. Los proyectos que vamos a plantear van a ser precisamente los que creemos que solucionan la urgencias de Chile. Algunos serán más transversales, otros menos, pero el objetivo es que traigan soluciones concretas en el área económica, en la urgencia de salud, en la urgencia social, en la urgencia de seguridad, en las urgencias de Estado. Y ahí tendremos que generar las conversaciones necesarias, entregar los argumentos para que sean aprobados en el Parlamento. Pero lo importante es que sean proyectos con iniciativas que busquen objetivos concretos y no siempre en primera instancia gustan a todos, pero evidente que hay que negociar. Eso es el arte de la política.