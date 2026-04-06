María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”

Con un ojo puesto en Argentina. Así está gran parte de la UDI por estas horas, y no solo por la visita del Presidente José Antonio Kast al país vecino, sino fundamentalmente por los pasos que se están dando en el marco del proceso de detención de Galvarino Apablaza -sindicado como autor intelectual del asesinato de senador Jaime Guzmán- en busca de su extradición a Chile.

En ese marco, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, manifestó fuertas críticas a la justicia trasandina.

“Pareciera que hay cierta, no del gobierno, pero cierta, digamos, confabulación al interior del Poder Judicial , que la verdad es que no nos favorece”, señaló la exdiputada.

Recalcando que: “Creo que no solamente no ha existido voluntad, mi impresión es que ha habido una cierta confabulación dentro del Poder Judicial, quiero ser muy cuidadosa porque no tengo pruebas, pero no tengo dudas “.

Al ser consultado por la “fuerte” calificación a la justicia argentina, Hoffmann no reculó: “Es fuerte, sí, es fuerte porque yo no me explico, por ejemplo, lo que se demora el juez, que entiendo que se va justo de vacaciones, en firmar un decreto que está súper decidido y que eso finalmente le da tiempo a Apablaza para fugarse. Entonces, bueno, permítame dudar de que las cosas se estén haciendo bien ”.

La dirigenta gremialista puntualizó que “Argentina es un país complejo en términos de su institucionalidad, tiene también bastante corrupción y eso lo sabemos, pero en este caso nosotros queremos ser súper cuidadosos de los términos que usemos porque por primera vez además contamos con la complicidad de hacer justicia del gobierno”, puntualizó.

Decisión del Ministerio de la Mujer

En tanto, Hoffmann también se refirió a la decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, de insistir en la salidad de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, una vez que termine su tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.

En esta línea, la exdiputada sostuvo que si bien compartía el fondo de la decisión cuestionó la forma en que se hizo.

“ Uno no critica el fondo, sino que critica la forma, y quizás la juventud, no lo sé, pero sí, yo creo que todavía estamos a tiempo y espero que la ministra entienda que para muchas mujeres es necesario que ella dé señales también de empatía ”, sostuvo.

Asim ismo, explicó que esta postura la han hecho sentir de manera privada a la secretaria de Estado. “Yo creo que quizás faltó manejo político, de entender que esto no solamente la verdad es lo que hay que hacer, hay que tener un poco más de tino, pero yo comparto la decisión, lo que no comparto es la forma, es garantizarle a ella el mínimo de humanidad en una situación así”.

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