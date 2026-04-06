SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”

    La vicepresidenta UDI añadió, sobre la justicia trasandina, en este caso: "Permítame dudar de que las cosas se estén haciendo bien”. También se referió a la polémica por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y sostuvo sobre la ministra Marín quizá "por juventud" tomó una decisión donde faltó "manejo político" y "tino".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Con un ojo puesto en Argentina. Así está gran parte de la UDI por estas horas, y no solo por la visita del Presidente José Antonio Kast al país vecino, sino fundamentalmente por los pasos que se están dando en el marco del proceso de detención de Galvarino Apablaza -sindicado como autor intelectual del asesinato de senador Jaime Guzmán- en busca de su extradición a Chile.

    En ese marco, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, manifestó fuertas críticas a la justicia trasandina.

    “Pareciera que hay cierta, no del gobierno, pero cierta, digamos, confabulación al interior del Poder Judicial, que la verdad es que no nos favorece”, señaló la exdiputada.

    Recalcando que: “Creo que no solamente no ha existido voluntad, mi impresión es que ha habido una cierta confabulación dentro del Poder Judicial, quiero ser muy cuidadosa porque no tengo pruebas, pero no tengo dudas“.

    Al ser consultado por la “fuerte” calificación a la justicia argentina, Hoffmann no reculó: “Es fuerte, sí, es fuerte porque yo no me explico, por ejemplo, lo que se demora el juez, que entiendo que se va justo de vacaciones, en firmar un decreto que está súper decidido y que eso finalmente le da tiempo a Apablaza para fugarse. Entonces, bueno, permítame dudar de que las cosas se estén haciendo bien”.

    La dirigenta gremialista puntualizó que “Argentina es un país complejo en términos de su institucionalidad, tiene también bastante corrupción y eso lo sabemos, pero en este caso nosotros queremos ser súper cuidadosos de los términos que usemos porque por primera vez además contamos con la complicidad de hacer justicia del gobierno”, puntualizó.

    Decisión del Ministerio de la Mujer

    En tanto, Hoffmann también se refirió a la decisión de la ministra de la Mujer, Judith Marín, de insistir en la salidad de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, una vez que termine su tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.

    En esta línea, la exdiputada sostuvo que si bien compartía el fondo de la decisión cuestionó la forma en que se hizo.

    Uno no critica el fondo, sino que critica la forma, y quizás la juventud, no lo sé, pero sí, yo creo que todavía estamos a tiempo y espero que la ministra entienda que para muchas mujeres es necesario que ella dé señales también de empatía”, sostuvo.

    Asim ismo, explicó que esta postura la han hecho sentir de manera privada a la secretaria de Estado. “Yo creo que quizás faltó manejo político, de entender que esto no solamente la verdad es lo que hay que hacer, hay que tener un poco más de tino, pero yo comparto la decisión, lo que no comparto es la forma, es garantizarle a ella el mínimo de humanidad en una situación así”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónMaría José HoffmannGalvarino Apablaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Stephen King y El Misterio de Salem’s Lot: el origen del pueblo acechado y por qué es su obra más aclamada

    La justificación del Grupo Angelini para aumentar el directorio de AntarChile (y los reclamos de algunos minoritarios)

    La trampa de la coyuntura: Chile en sala de espera

    “Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno

    El ninguneo de Vasco da Gama al club del Chiqui Tapia y a la Copa Sudamericana

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    Servicios

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Estos son los bonos que se entregan en abril: revisa los requisitos y fechas de pago

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    “Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno
    Chile

    “Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno

    Partido Nacional Libertario afirma que han sido “cuidadosos” con no criticar al gobierno porque “se está recién instalando”

    Contraloría reporta que municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas durante 2024 y 2025

    La justificación del Grupo Angelini para aumentar el directorio de AntarChile (y los reclamos de algunos minoritarios)
    Negocios

    La justificación del Grupo Angelini para aumentar el directorio de AntarChile (y los reclamos de algunos minoritarios)

    La trampa de la coyuntura: Chile en sala de espera

    FNE inicia investigación por la venta de Primus Capital a Toesca

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar
    Tendencias

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    El ninguneo de Vasco da Gama al club del Chiqui Tapia y a la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El ninguneo de Vasco da Gama al club del Chiqui Tapia y a la Copa Sudamericana

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley
    Tecnología

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Stephen King y El Misterio de Salem’s Lot: el origen del pueblo acechado y por qué es su obra más aclamada
    Cultura y entretención

    Stephen King y El Misterio de Salem’s Lot: el origen del pueblo acechado y por qué es su obra más aclamada

    The Strokes vuelve a la vida con su primer disco en seis años

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow
    Mundo

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua