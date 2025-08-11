Matthei, Kast y Kaiser lamentan muerte de senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe

Los tres abanderados de la derecha a La Moneda, Evelyn Matthei (Chile Vamos y Amarillos), José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL), lamentaron la muerte del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay.

La alcaldía de Bogotá, en horas de esta madrugada, dio a conocer el fallecimiento del legislador colombiano, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

En esa fecha, Uribe sufrió un ataque durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón. El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, lo que lo dejó en estado grave y luchando por su vida.

Duele profundamente la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un cobarde atentado. Se apagó una voz valiente y un líder íntegro. Pero el terrorismo no vencerá. La democracia siempre será más fuerte.

Una vez conocida su muerte, Matthei escribió en sus redes sociales: "Duele profundamente la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un cobarde atentado. Se apagó una voz valiente y un líder íntegro. Pero el terrorismo no vencerá. La democracia siempre será más fuerte . Que Dios bendiga a la familia de Miguel y a todo el pueblo de Colombia".

Kast, por su parte, señaló también a través de X: "Lamento la muerte del senador Uribe, en Colombia, tras dos meses luchando por su vida luego de un atentado cobarde. Se impone la violencia política por sobre los fundamentos de la democracia. Un abrazo a su familia y a todo el pueblo colombiano".

Asesinaron al candidato a la presidencia e Colombia, Miguel Uribe, por desafiar al narcosocialismo implantado por quién hoy preside dicho país. Lo asesinaron por defender la ley, la libertad y la decencia, todas cosas que odia la extrema izquierda. Que Dios le de consuelo a su… pic.twitter.com/HG8c1fEF0u — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) August 11, 2025