“Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda”: Jara insiste con críticas a Presupuesto 2026

Durante una de sus intervenciones en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), insistió en sus críticas con el presupuesto destinado a la partida de Vivienda.

Fue ayer durante una conferencia de prensa que la abanderada se mostró en desacuerdo con los recortes a determinados subsidios habitacionales y con que se destine parte de los recursos a subsanar deudas adquiridas para ejecutar el Plan de Emergencia Habitacional. “No estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente", sostuvo.

Esta jornada, al ser consultada por su programa de gobierno en esta área, la candidata aseveró: “Nosotros tenemos un plan de vivienda que involucra un gasto cercano al 0,05% del PIB adicional a lo que hoy día está comprometido. Porque queremos primero impulsar la construcción de 260.000 viviendas más, la rehabilitación o habitabilidad de 140.000 viviendas, pensando precisamente en Valparaíso, Araucanía y en Coyhaique, donde las condiciones ya sea geográficas o climáticas hacen muy adversa la vida, la vivienda, probablemente tal si es que no se entrega un impulso desde el Estado. Y tenemos además un plan pensando en la juventud chilena, que pueda estar entre los 25 y los 40 años con condiciones preferentes para postular a un crédito hipotecario”.

En cuanto al presupuesto destinado a Vivienda, la exministra de Trabajo planteó: “Me incomoda profundamente que no se destinen los recursos necesarios para vivienda. Y lo digo porque veo el drama de los chilenos y chilenas que no tienen hogar. Sé además que si queremos revertir las bajas tasas de natalidad en el país, esto no se va a solucionar con un bono de un millón de pesos como algunos están ofreciendo, sino que se soluciona con condiciones estructurales. Y en mi gobierno, quiero que la vivienda sea una realidad para las familias, así como también el derecho a llegar a fin de mes”.

Al ser requerida sobre si regularizaría las tomas de terreno, Jara manifestó que “lo que uno tiene que revisar es si hay condiciones de reubicación o condiciones de ubicación en el mismo lugar. Y eso se hace en una conversación permanente con los dueños de los terrenos. Pero no tengo ninguna intención de promover nuevas tomas, si es lo que está debajo de la pregunta o subyace a la pregunta (...) Lo que pasa es que uno, como le señalé, en muchos casos se ha tratado de comprar los terrenos, pero aquí lo que ha ocurrido es que hay una especulación muy grande con el suelo".

Jara y apoyo del PC

Durante el espacio radial, a la presidenciable también se le consultó sobre el apoyo que ha recibido del Partido Comunista, considerando que ella ha dicho anteriormente que ha sentido falta de fraternidad de parte de esta colectividad. “Sin lugar a dudas, la discusión que se ha dado en torno a la coalición de gobierno que sustenta mi candidatura tiene mucho que ver con la configuración de una primaria en la cual salimos, cierto, en primer lugar. Y conformamos una coalición dentro de la cual también está el PC presente. Y yo quisiera señalar que lo que he visto es un despliegue de los militantes, simpatizantes, adherentes en todo el país respecto a la campaña", respondió.

“Ahora, diferencias más, diferencias menos, que son parte del grupo humano y de los grupos políticos también, me parecen normales en un lugar donde hay discusión política y no secta de fanáticos. Yo estoy en política para tratar de representar a las personas, solucionar sus problemas, y los problemas internos de los partidos. O las opiniones de los dirigentes, lo dejo en ese ámbito. A mí no me interesa estar disputando quién conduce o no determinado partido político. Me interesa conducir Chile. Y por eso me postulo para presidente del país”, añadió.

Respecto del respaldo que entregaron personeros de centroizquierda a su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la candidata mencionó que se trata de “gente que evidentemente tiene una forma muy distinta de pensar de cómo hoy día se configura la centroizquierda chilena, así que lo veo en su legítimo derecho. Y veo que eso me pone a mí la carga y el peso de poder conquistar más conciencia y corazón, así que haré mi mejor esfuerzo”.