    Política

    Ministra Toro: “Decir que los datos que se entregan en reconstrucción son falsos, no es una forma muy edificante de avanzar”

    En entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera, a 48 horas de dejar su cargo, la minsitra de Desarrollo Social apuntó a defender las políticas públicas del sector en el gobierno de Kast: "Me parece que es pertinente al menos mantener la atención, la alerta de que eso no vaya a significar un retroceso”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Es una de las pocas ministras que estuvo en el gabinete - en dos carteras- durante los cuatro años del gobierno del Presidente Gabriel Boric. A 48 horas de dejar su cargo en el ministerio de Desarrollo Social, Javiera Toro, conversó con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, para realizar un balance de su gestión.

    La secretaria Estado defendió los logros alcanzados en su cartera y si bien reconoció que se podría haber avanzado más rápido en algunos aspectos, como la reconstrucción tras los incendios de Viña del Mar y Valparaíso, apuntó a los cuestionamientos que han realizado desde el futuro gobierno que encabeza José Antonio Kast.

    “Yo asumo que a todos nos gustaría que fuera más rápido. Pero por otro lado, pongo el énfasis de que decir que los datos que se entregan son falsos, no es una forma muy edificante de construir y de avanzar como país”, sostuvo.

    Toro añadió que “los datos son verificables, han sido entregados al Congreso, al Presidente, a la Contraloría, a las futuras autoridades. Por lo tanto, ese es como el matiz que hago. Me parece que el debate es legítimo, pero no partamos cada vez de cero. Y si uno dice que todo está malo, es muy difícil identificar y mejorar”.

    En lo general, la ministra Toro también defendió el desempeño del gobierno que encabezó Gabriel Boric.

    “Para evaluar, para valorar la gestión del gobierno, hay que situarse en el contexto en que nos tocó justamente gobernar. Cuando iniciamos el gobierno hace cuatro años, un contexto con las consecuencias sociales de la pandemia, con mucha incertidumbre económica, recordemos los niveles de inflación, con la preocupación por la seguridad muy sentida en el centro. Entonces, efectivamente fue un gobierno en que hubo que asumir muchas tareas propiamente de superar esas emergencias, de estabilizar una situación social, económica”.

    Al respecto reforzó que: “Ha sido un gobierno que con condiciones y restricciones que enfrentábamos logramos sacar adelante una agenda, que por supuesto no son todas las transformaciones que nos hubiéramos planteado, pero que sí va justamente en la dirección de lo que planteamos, pero muy situado en la situación en que estábamos viviendo y las limitaciones que teníamos al inicio”.

    Alerta por posibles retrocesos

    Si bien Toro valoró el ambiente en que se desarrollaron las reuniones con la futura ministra de la cartera, María Jesús Wulf, si señaló que se debe estar alterta en posibles retrocesos sociales en el próximo gobierno.

    “Hemos tenido dos reuniones con la futura ministra, pudimos hacer un traspaso de la información de lo que se viene, lamentablemente algunas de las reuniones de las subsecretarias fueron suspendidas por parte del gobierno entrante, pero sí le traspasamos cuáles son los principales desafíos. Hay varias cuestiones que avanzaron en nuestro gobierno, pero que le toca implementar al siguiente”, empezó diciendo Toro.

    Agregando que “se ha señalado que no habría retroceso en materias sociales y por eso yo recalco que espero que eso se mantenga así tal como ha sido señalado”.

    No obstante alertó: “Pero por otro lado, cuando uno escucha estos grandes anuncios de recortes de 6.000 millones de dólares, que por ejemplo es casi cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, me parece que es pertinente al menos mantener la atención, la alerta de que eso no vaya a significar un retroceso”.

    “Quizás nadie ha puesto una propuesta concreta de retroceso de un programa específico, pero me parece que cuando son políticas tan bien valoradas por la ciudadanía y que además vemos y los datos nos muestran que están teniendo resultados, es importante defenderlas”, sentenció.

    Revisa la entrevista completa acá:

