Ministra Vallejo cuestiona avance de caso de Francisca Sandoval y pide apoyo a proyecto de resguardo a trabajadores de comunicaciones

Benjamín Lillo, integrante del equipo de Señal 3 La Victoria, intervino en un punto de prensa del gobierno este martes, en el paseo Bulnes, para exigir justicia en el caso de su compañera de labores, Francisca Sandoval, reportera que recibió un disparo mortal mientras daba cuenta de incidentes en una marcha el 1 de mayo de 2022.

Tras esa intervención, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, recordó a la periodista asesinada.

“Sumarme a la indignación. Efectivamente, el caso de Francisca Sandoval ha avanzado muy lento, no ha tenido la justicia que esperábamos”, aseguró la secretaria de Estado.

La ministra explicó que en la Cámara de Diputados se tramita un proyecto sobre resguardo a trabajadores de comunicaciones y sostuvo que “el esfuerzo en conjunto del gobierno con el parlamento es clave para avanzar”.

“Entendemos la indignación. Por eso dejamos que pudieran expresarse, porque esto es algo que indigna e inquieta y la sensación de injusticia va creciendo cuando no hay sentencias que respondan a las aspiraciones de las víctimas y sus seres queridos. En eso, insistir que es importante que haya justicia para Francisca, pero no solamente desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista de qué hace el Estado hoy día para que estas cosas no pasen y qué hacen también los medios”.

Fueron tres personas –dos mujeres y un hombre- las que resultaron heridas por los disparos que ejecutaron en el barrio Meiggs grupos vinculados a las mafias que arriendan el espacio público al comercio informal. Francisca Sandoval estuvo internada en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, recinto en que se registró su deceso 11 días después.