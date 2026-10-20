“No pasen facturas políticas para hacerle un daño al gobierno”: Kast endurece el tono contra la oposición por agenda de seguridad

Este martes, por primera vez, el Presidente José Antonio Kast endureció el tono contra la oposición.

Lo hizo en el marco del Foro Regional del Desarrollo (Fodere) en la ciudad de Copiapó, y particularmente por la tramitación de la agenda de seguridad de su gobierno. “Disculpen que levante la voz, pero cuando hablamos de la seguridad de los chilenos tenemos que estar todos unidos. No hay ideología que nos pueda separar”, dijo al terminar su intervención.

En las últimas semanas es la primera vez que el Mandatario decide apuntar directamente contra los partidos opositores. Hasta este martes, Kast había centrado sus discursos en llamados al diálogo y a la unidad para sacar adelante algunas urgencias no solo en temas como seguridad, sino también empleo. “Chile nos necesita a todos, en los grandes temas. Ya tendremos lugar y momento para discutir en temas políticos”, dijo -por ejemplo- la semana pasada durante la inauguración de la Semana de las Pymes.

Esto, en un escenario en que habían decidido ajustar el relato y tener un tono conciliador con la centroizquierda en medio de la caída que ha sufrido en distintos sondeos de opinión y de las malas cifras económicas de los últimos meses.

Durante la jornada de ayer, sin embargo, sus palabras fueron en una dirección totalmente opuesta. Así, modificó nuevamente su relato, volviendo a un tono más similar al de la campaña.

Tras más de 20 minutos de alocución -en los que abordó temas como educación e inversión-, respecto a la agenda de seguridad, el Mandatario planteó que “hoy día la mayoría de los senadores están trabajando por lograr una mejor reforma en la Constitución. ¿Va a haber discusión? Sí, democrática. ¿Van a haber votos en contra? Lo más probable. Pero los que voten en contra de la seguridad, que se hagan cargo”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Así como tienen que hacerse cargo aquellos que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales. Es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares que le hacen daño a nuestra patria, como los cinco que el domingo estuvieron destruyendo Chile”, agregó.

En esa línea, le hizo un llamado a todos los diputados a “que no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos. No pasen facturas políticas para hacerle un daño al gobierno. Aquí nos jugamos por Chile. Si queremos mejorar la seguridad, voten por mayor seguridad en Chile, libremente. Pero después, háganse responsables. Porque es muy fácil acusar a un gobierno y decirle ‘haga la pega’, pero necesitamos las herramientas, necesitamos la defensa y las leyes para nuestros carabineros”.

Al mismo tiempo, apuntó a que “necesitamos el apoyo del Parlamento en el combate a la seguridad. Necesitamos el apoyo del Parlamento en estas leyes. Algunos presentaron recursos al Tribunal Constitucional. Están en su derecho, pero que después den la cara frente a la ciudadanía”. E insistió: “Algunos se oponen a la reforma constitucional para poder combatir el crimen organizado. Ni un problema. Pero que después respondan a la ciudadanía”.

En La Moneda no esconden el cambio de tono. Según explican al interior del Palacio, las declaraciones del Mandatario se dieron a partir de la remoción del senador Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución. El representante del PPD ha sido uno de los principales interlocutores de la oposición con el gobierno y fue parte del acuerdo para avanzar con una nueva reforma constitucional de seguridad, coordinada junto a los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano).

En ese contexto, en una operación de la bancada del Socialismo Democrático, ejecutada por el jefe de ese comité parlamentario, Juan Luis Castro (PS), se decidió removerlo del cargo para poner al senador Vlado Mirosevic (PL).

El movimiento no solo generó un quiebre en el Socialismo Democrático, sino que también desató las críticas del oficialismo e incluso el gobierno. El lunes, de hecho, después de que La Tercera diera a conocer el cambio en la comisión, el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob) no tardó en salir a cuestionar a la izquierda.

“Acá puede estar predominando una visión que es negarle todo al gobierno, que es una posición legítima, pero que la ciudadanía es la que tiene que posteriormente ponderar y evaluar”, recalcó.

En esa línea, si bien Kast no aludió directamente al episodio, en el gobierno aseguran que apareció como una oportunidad para emplazar a los parlamentarios de oposición a no entrampar la agenda de seguridad, una de las principales prioridades de la ciudadanía, recalcan en el Ejecutivo.

Aunque es la primera vez que el Mandatario enfrenta a la oposición con ese tono, lo cierto es que desde que se presentó la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), parte del diseño de La Moneda consideraba emplazar a la oposición por el respaldo que ese tipo de medidas tenían en la ciudadanía. Esa estrategia, sin embargo, se vio interrumpida por las críticas transversales que recibió la reforma constitucional de seguridad.