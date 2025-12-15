Por qué perdió Jara: las razones detrás de la derrota más dura de la izquierda

Cuando un triunfo presidencial es de casi 60% versus 40%, eso significa que el desempeño del candidato victorioso fue total y rotundo. Y así fue en este balotaje.

Al analizar los resultados de esta segunda vuelta presidencial la conclusión es unívoca y tal como lo reconoció la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) “la democracia habló fuerte y claro”.

Una de las fortalezas de Jara estaba radicada en la posibilidad de sacar el mayor provecho posible de las grandes regiones que concentran buena parte de la población chilena. Se trata de las regiones de Valparaíso y la Metropolitana, ambas zonas urbanas donde el oficialismo suele tener a sus bastiones electorales.

La izquierda, tradicionalmente, ha tenido buenos resultados en esas zonas del país. Así se vio en los comicios para elegir al Presidente Gabriel Boric, pero también se vio sobre todo en la votación del primer plebiscito constitucional en donde la opción “Apruebo” tuvo el mejor desempeño en estas regiones. Un fenómeno que se replicó a la inversa en el segundo plebiscito constitucional, pero esa vez con la opción “En contra”.

Sin embargo, todo eso se derrumbó en este balotaje. El presidente electo José Antonio Kast (Republicano) ganó en todas las regiones del país, incluyendo en la Metropolitana y en Valparaíso, aunque Jara consiguió la victoria de algunas comunas.

Por ejemplo en la Metropolitana, Jara logró llevarse la mayoría en sectores populares. Así consiguió el apoyo de algunas comunas como Quilicura, Pudahuel, Maipú, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Conchalí, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Ñuñoa, San Joaquín, San Ramón, La Pintana, Macul, La Granja, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo.

En Valparaíso, en tanto, Jara salió victoriosa solamente en tres comunas: Valparaíso, San Antonio y Petorca.

Hacia el sur, Jara perdió todas las regiones y solo en el norte se anotó algunos triunfos comunales. Por ejemplo en la región de Coquimbo consiguió el apoyo en Illapel, Canela y Andacollo. En Atacama hizo lo mismo con Huasco, Caldera, Chañaral y Diego de Almagro. Y en la región de Antofagasta la mayoría de votos solo la consiguió en las comunas de María Elena, Mejillones y San Pedro de Atacama.

En total, Jara solo consiguió la victoria en 35 de las 345 comunas del país.

Respecto de su desempeño entre primera vuelta y segunda vuelta, Jara aumentó levemente su apoyo. Si en los comicios de primera vuelta la exministra del trabajo consiguió más de 3,4 millones de votos, llevándose casi el 27% de las preferencias, en el balotaje elevó ese registro.

En segunda vuelta consiguió más de 5,2 millones de votos y casi el 42% de los sufragios. Haciendo la comparación, Jara pudo sumar casi dos millones de votos más. Y si se toma como referencia la base de apoyo del gobierno, Jara logró ampliar levemente ese fiel 30% que durante estos cuatro años ha aprobado de manera constante la gestión de Boric. Pero nada de eso fue suficiente ante la máquina electoral que desplegó Kast y el Partido Republicano.

Apoyo de mujeres y hombres jóvenes

Uno de los objetivos estratégicos del comando de Jara para esta segunda vuelta fue intentar quedarse con los votos de Franco Parisi, el candidato que sorprendió en noviembre y salió tercer lugar en la presidencial.

Para conseguir ese objetivo, buena parte del trabajo implicaba reforzar el despliegue en el norte, regiones donde Parisi concentra el grueso de su base de apoyo. Algo que se vio en 2021, pero también ahora en la primera vuelta. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente. La derrota de Jara fue especialmente dura en las regiones de Arica y Tarapacá. En ambas, Jara perdió en todas las comunas.

Parte de los temas que movió al electorado del norte fue la migración. Y en ese tema, Kast logró mucha mayor efectividad para demostrar mano dura para combatir el aumento de los ingresos clandestinos de migrantes.

Al entrar en el detalle de las razones de la dura derrota de la izquierda, un análisis de Decide Chile de Unholster entrega más pistas. Así, por ejemplo, señalan que “Jeannette Jara concentra su apoyo en el electorado femenino, con mayorías entre mujeres menores de 35 y mayores de 54 años, y mejores resultados relativos entre hombres jóvenes”.

Eso no fue suficiente para uno de los puntos clave del triunfo de Kast. “En conjunto, el tramo de 35 a 54 años -donde Kast gana en ambos géneros- resulta decisivo para el resultado final”, plantea el análisis de Unholster.

Según ese mismo análisis, Jara logró llevarse el 34% de los votos de Parisi y, sorpresivamente, consiguió convencer a un 25% de los votos de la candidata de Chile Vamos, la exalcaldesa Evelyn Matthei (UDI).