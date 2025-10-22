“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

En el comando de la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, la inquietud contra el Presidente Gabriel Boric está instalada. Esto luego de las reiteradas alusiones del Mandatario en contra del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast.

Desde la oposición han acusado al jefe de Estado de faltar a la prescindencia por aludir indirectamente a Kast en intervenciones públicas.

La incomodidad del comando de Jara fue transparentada el lunes por la noche por uno de sus voceros, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien había pedido al Ejecutivo “evitar el ruido” en la campaña.

En esa misma línea, otro de sus voceros, el diputado Eric Aedo (DC), reforzó el malestar. En diálogo con Radio Duna, el parlamentario planteó que "el gobierno en lo que se tiene que centrar es en gobernar“.

“Al gobierno le quedan tres meses de gestión, tiene muchas tareas que resolver, la gente ya está con los cacerolazos, entonces, que se dedique a eso, a gobernar, y que deje a los comandos y a los candidatos presidenciales llevar adelante la campaña", sostuvo.

El diputado manifestó que, a su parecer, el “Presidente no tiene que entrar al tema electoral hoy día, no porque no tenga un derecho, sino porque tiene suficientes problemas que la ciudadanía está esperando que resuelva con mucho más prontitud y premura".

“ En eso tiene que enfocar su energía, y no en enfrentarse a Kast, que deje a eso a los comandos presidenciales, que deje eso a los candidatos y a las candidatas presidenciales, pero el gobierno tiene muchas tareas como para dedicarse a eso”, remarcó.

En ese sentido, Aedo dijo no estar pidiendo que el Mandatario no opine. “Yo le estoy pidiendo que se opine, pero que no opine tanto de esto, y en realidad se ponga el foco en lo que necesitan resolver como gobierno: combate al crimen organizado, parar la corrupción y enfrentar la crisis en salud”.

“No es que no tenga derecho a opinar, claro que tiene derecho a opinar, si es el Presidente de la República, pero opine una vez suficiente y dedíquese a estos temas, o si no los cacerolazos se le van a multiplicar estos últimos días", sostuvo.

Si bien el comando coincide en su malestar con el gobierno, la candidata Jeannette Jara defendió el derecho de Boric a referirse a temas políticos y a la contienda electoral. “El Presidente puede opinar cuantas veces estime pertinente”, señaló la abanderada oficialista.