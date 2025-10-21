SUSCRÍBETE
Política

Lagos Weber critica decisión del Presidente Boric de ir al choque con Kast: “Nos genera un ruido, nos distrae”

El senador y vocero del comando de Jeannete Jara se refirió a la estrategia de La Moneda de que el Mandatario realice intervenciones en clave electoral. "La candidatura presidencial y las referencias cruzadas, yo se las dejaría a los presidenciales", planteó.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
El senador Ricardo Lagos Weber.

El senador del Partido por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber, habló este lunes sobre las diferencias que existen entre el gobierno y la candidatura de la carta oficialista, Jeannette Jara, por las intervenciones del Ejecutivo en la contienda electoral, planteando la necesidad de evitar “ruido” en la campaña.

Las declaraciones de Lagos Weber se dan en medio de la distancia que ha mostrado el comando de Jara con la estrategia del gobierno de arremeter contra otras cartas presidenciales, mientras el equipo de la aspirante, en la actualidad, apuesta por captar el voto del electorado más lejano a la administración de Gabriel Boric.

Esto, luego de que este lunes, el Presidente Boric apuntó -sin mencionarlo- contra José Antonio Kast y la posibilidad de recortar el gasto público en beneficios sociales.

“Hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”, manifestó el Mandatario.

El 30 de septiembre fue la primera alusión del Jefe de Estado en clave electoral, en plena cadena nacional de la presentación del Presupuesto 2026, cuando calificó de “irresponsable” la propuesta del republicano de recortar US$ 6 mil millones.

También lo hizo el viernes 17 de octubre, durante el inicio del pago de la deuda histórica a profesores, cuando Boric apuntó contra la columna del principal asesor republicano, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos”.

Las críticas de Lagos Weber

Lagos Weber, vocero del comando de la abanderada del pacto Unidad por Chile, señaló en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile que el Ejecutivo debería tomar distancia de la contienda electoral, argumentando que “cuando uno es candidato del oficialismo, de un partido del gobierno y ese gobierno puede tener dificultades o la valoración ciudadana no es la más alta, eso implica un cierto desafío a superar”.

“Eso efectivamente genera un esfuerzo adicional en esto. El gobierno también ha tenido, a mi juicio, situaciones que no lo han ayudado... No sé si la palabra es tensión, pero hemos tenido opiniones distintas”, planteó Lagos Weber.

Entre los episodios que usó como ejemplo en materia de “diferencia de opinión” con el Ejecutivo, citó las diferencias respecto al proceso de reconstrucción de la Región de Valparaíso encabezada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el cual el senador tildó de “lento”.

También aseguró que otra diferencia fue la eliminación de la glosa republicana por la Ley de Presupuesto 2026. “Lo planteé en Cerro Castillo y dije que no es una buena idea cambiar de metodología, menos cuando hay un cambio de gobierno y menos en el último presupuesto”, señaló al respecto.

“Yo creo que esos son elementos que generan ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo del gobierno a ratos; yo preferiría, yo ciudadano, yo senador del oficialismo y miembro del comando de Jeannette Jara que tratáramos de mover bien las clavijas para mejorar la gestión hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”, afirmó el vocero de Jeannette Jara.

Requerido por su opinión ante las intervenciones del Presidente Gabriel Boric en torno a la contienda electoral y sus mensajes velados a José Antonio Kast por su propuesta de recorte de gasto público, Lagos Weber afirmó que “yo creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas, yo se las dejaría a los presidenciales. Que ellos tengan este tipo (de intercambios)”.

“El gobierno puede defender su obra, puede defender su presupuesto, pero tratando de esa fina línea, no porque me caiga bien Kast o Matthei (...) el tema es tener un ruido que nos distrae de lo principal. Lo principal es la candidatura presidencial (...)“, sostuvo.

“(...) Yo diría que esa forma de abordarlo nos genera un ruido, nos distrae (...) Yo creo que eso succiona la energía comunicacional”, planteó por los discursos de La Moneda en materia presidencial. “Yo quiero que no haya espacio para más ruido en la campaña”, zanjó el senador.

Lagos Weber critica decisión del Presidente Boric de ir al choque con Kast: “Nos genera un ruido, nos distrae”
