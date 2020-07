Retiro de fondo de pensiones suma otro respaldo en la UDI

De los cinco “votos claves” de Chile Vamos en el Senado para el futuro del proyecto que permite a los cotizantes retirar hasta un 10% de sus ahorros en AFP, tres ya han confirmado que votarán a favor de la iniciativa. Hoy, el parlamentario gremialista David Sandoval aseguró que dará su apoyo a la norma, sumándose de esa forma a Iván Moreira (UDI) y Juan Castro (RN), quienes en la víspera habían anticipado que respaldarían la idea de legislar.

“Vamos a aprobar la idea de legislar”. dijo Sandoval a La Tercera. Y agregó: “Hemos estado durante varios días trabajando en este tema y hoy hay un escenario de realismo político que indica que el proyecto ya tiene los votos para ser aprobado. (...) Ante esta realidad no queda otro camino que buscar las formas para tratar de mejorar, perfeccionar y resolver algunas falencias que tiene este proyecto”.

Con su voto, la iniciativa contaría con 27 respaldos en el Senado, es decir, uno más de los que requiere la moción para continuar con su tramitación. El proyecto -que sería revisado el miércoles por la sala de esa corporación- tiene un quórum de 3/5 y los 24 senadores de la oposición ya anunciaron que lo aprobarán en bloque.

En ese sentido, en el oficialismo están conscientes de que, de darse ese escenario, el gobierno sufriría una tercera derrota, la que profundizaría aún más la crisis política que se vive en la coalición. Para evitar esto, el Ejecutivo había intensificado las gestiones para alinear a los senadores e impedir que se repita la situación que se dio en la Cámara Baja, donde 13 diputados de RN y la UDI permitieron el avance de la iniciativa.

Sin embargo, los esfuerzos han sido en vano y en el sector apuntan a que otro de los senadores que estaban en “reflexión”, José Miguel Durana (UDI), terminaría también votando a favor de la moción. Consultado al respecto, el legislador por Arica aseguró hoy que ya tiene definida su posición, pero que no la adelantaría para ser “respetuoso” con el gobierno. “Ya tengo tomada una decisión, pero quiero ser respetuoso con mi gobierno”, sostuvo.

Pese a esto, durante los últimos días los tres senadores UDI -colectividad donde la tensión ha escalado al punto que tres diputados renunciaron a la militancia- han estado trabajando en algunas indicaciones para modificar la iniciativa, particularmente para restringir que el beneficio le llegue a personas de mayores ingresos. Debido a esto, explican, su respaldo a la idea de legislar no asegura que darán su apoyo cuando el proyecto se revise en particular. Es más, los senadores han sostenido conversaciones con sus pares de oposición para ver el piso que tendrían estas modificaciones.

En Chile Vamos, además, no hay claridad respecto de qué hará Manuel José Ossandón (RN), quien se encuentra en reposo por Covid-19.

La estrategia opositora

En la oposición las conversaciones al interior de las bancadas apuntan a agilizar al máximo la tramitación del proyecto, el que podría votarse la próxima semana, por lo que esperan frenar la presentación de indicaciones que puedan no sólo extender el debate, sino poner en riesgo la unidad con que han enfrentado este tema. Al menos, en el PS y el PPD la idea, señalan varios senadores, es evitar que el proyecto pase a comisión mixta.

Prueba de ello han sido los emplazamientos para aprobar el proyecto tal y como está. “Hacemos un llamado al Senado a respetar el espíritu de lo aprobado en la Cámara. El retiro del 10% AFP debe ser universal, para todos y todas, sin exclusiones ni letra chica”, señaló el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, en su cuenta de Twitter.

En esa línea también fue el mensaje que transmitió el senador Ricardo Lagos Weber a través de un video, donde aclaraba su indicación para prohibir que quienes no hayan visto afectados sus ingresos, pudieran retirar sus ahorros. “Hice una propuesta para mejorar el proyecto, no para condicionarlo. (...). Si no hay ánimo, no se aprueba y no hay drama porque el proyecto lo vamos a seguir apoyando”, afirmó.

Sin embargo, hay quienes sostienen que la evaluación se debe hacer con más calma. El senador DC Jorge Pizarro señala que, “si hay que tomarse dos, tres, cuatro días para hacer la discusión en general y luego en particular en la comisión de Constitución y luego en la comisión de Hacienda habrá que hacerlo”, aseguró.

Con todo, en la Cámara de Diputados ya ha habido conversaciones con el Senado para que exista un consenso en las indicaciones. El diputado DC Matías Walker advierte que apenas lleguen los cambios se van a pronunciar bajo dos premisas. “Tienen que incorporarse mecanismos de complemento de pensiones para quienes ejerzan derecho a retiro con carácter progresivo tal como lo proponíamos en la Cámara, y tiene que evitarse la letra chica que burocratice el acceso al retiro del 10%”, sostuvo Walker.