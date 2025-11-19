BLACK SALE $990
    RN formaliza apoyo institucional a Kast para el balotaje: “No podemos permitir la continuidad del actual gobierno”

    La decisión fue informada este martes tras la realización del un Consejo General extraordinario de la tienda de Antonio Varas.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El candidato republicano José Antonio Kast. Foto: Aton Chile Diego Martin

    En un Consejo General extraordinario realizado este martes, Renovación Nacional (RN) definió apoyar institucionalmente la candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast con miras al balotaje del 14 de diciembre.

    Desde la tienda de Antonio Varas informaron que, de esta forma, “RN, pone a su disposición, toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores”.

    En este sentido, afirmaron que la colectividad “no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”.

    “Tenemos el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”, cerraron desde el partido integrante de Chile Vamos.

