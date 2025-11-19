RN formaliza apoyo institucional a Kast para el balotaje: “No podemos permitir la continuidad del actual gobierno”

En un Consejo General extraordinario realizado este martes, Renovación Nacional (RN) definió apoyar institucionalmente la candidatura presidencial del republicano José Antonio Kast con miras al balotaje del 14 de diciembre.

Desde la tienda de Antonio Varas informaron que, de esta forma, “RN, pone a su disposición, toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores”.

En este sentido, afirmaron que la colectividad “ no puede permitir la continuidad del actual gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad”.

“Tenemos el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile”, cerraron desde el partido integrante de Chile Vamos.