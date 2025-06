Sin candidato y con líos internos: lo que quedó en la DC tras la fallida incursión presidencial de Undurraga

Esta semana ocurrió algo inédito. Por primera vez en la administración del Presidente Gabriel Boric, dos representantes de la Democracia Cristiana (DC) llegaron a un encuentro oficialista en el palacio de Cerro Castillo, que convocó al Mandatario, sus ministros, presidentes de partido y jefes de bancadas parlamentarias.

Quienes llegaron a la cita fueron la senadora Yasna Provoste y el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo.

Su asistencia fue un duro golpe al liderazgo del presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien insistentemente ha mantenido a su partido al margen del oficialismo –y particularmente del Partido Comunista y del Frente Amplio–. De hecho, el timonel también fue convocado pero se excusó. Lo mismo hizo el jefe de bancada de los diputados del partido, Héctor Barría.

La desobediencia de Aedo y Provoste frente a la postura de Undurraga es solo una muestra más del complejo estado de la Democracia Cristiana. Un partido que hoy no tiene candidatura presidencial, ocupa apenas cuatro escaños –de militantes– en la Cámara de Diputado y lucha por sobrevivir.

Para llegar a ese punto, la DC ha atravesado varios vaivenes este año.

Uno de los mayores fue el fracaso de las posturas de Undurraga en la negociación electoral con los partidos del oficialismo. Él fue el principal impulsor de la idea de consolidar dos primarias presidenciales: una entre su partido y el Socialismo Democrático, y otra entre las demás colectividades de la alianza de gobierno. Su propuesta falló: la alianza privilegió la unidad del sector e inscribió un pacto amplio del que la DC quedó fuera, con cuatro precandidatos presidenciales: Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FRVS).

La derrota más dura para Undurraga, no obstante, no fue esa. El timonel asumió el desafío de ser el candidato presidencial de la DC en marzo de este año. El 3 de mayo, sin embargo, el tribunal supremo de la colectividad decidió bajar su postulación, debido a que no consiguió formar un pacto para las primarias.

Undurraga aún veía una ventana: la junta nacional, la máxima instancia de decisión partidaria, podía reponer su candidatura para llegar a la primera vuelta. Sin embargo, en la antesala de ese encuentro, la colectividad se dividió fuertemente. Algunos sugieren que la fisura no había sido tan grande desde 2022, en el marco del plebiscito constitucional que terminó con la salida del partido de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además de tres diputados.

La división se dio debido a que, en consideración a que la candidatura de Undurraga no avanzaba, algunos decidieron acercarse a Tohá. Uno de ellos fue el senador y vicepresidente DC Francisco Huenchumilla, quien se reunió con ella en La Araucanía. Aedo y el senador Iván Flores también fueron grandes promotores de la idea de abandonar la candidatura propia para privilegiar la parlamentaria.

En el partido reconocen que la más fuerte resistencia a que Undurraga llegue a la papeleta de la primera vuelta la ejerció la secretaria nacional, Alejandra Krauss. Ella era una de las convencidas de que la candidatura del timonel llegaba hasta el 30 de abril, fecha en que se inscribió la primaria oficialista. Y, finalmente, esa fue la postura que adoptó el tribunal supremo. Entre medio de todo el conflicto, Undurraga perdió un aliado: Gianni Rivera, su mano derecha en la directiva, renunció al cargo en medio de una investigación por el delito de estafa reiterada.

Hoy el partido está decididamente cuadrado con apoyar a Tohá en la primaria. Así lo resolvió su consejo nacional. De hecho, la candidata pasó a visitar a la bancada de diputados DC –de la que forma parte Undurraga– el miércoles, cuando asistió al Congreso Nacional.

El apoyo, aunque significativo para Tohá, tiene un efecto limitado, pues los militantes de la DC no tienen peso en la primaria del 29 de junio. En ella solo pueden votar independientes y militantes de los ocho partidos del oficialismo.

Como si los conflictos fueran pocos, anoche la DC realizó un nuevo consejo nacional. El punto en tabla era abordar el estado financiero de la colectividad. En el partido había ruido, puesto que, según se desprende de una ficha de gastos correspondiente a mayo, la colectividad gastó $55,4 millones de pesos en análisis electoral y servicios relativos a comunicaciones. El temor de algunos militantes es que ese monto correspondiera a la fallida candidatura de Undurraga.

Desde el partido explicaron a La Tercera que “el consejo aprobó un plan estratégico –correspondiente a los $55,4 millones– para abordar las elecciones de 2025, el que implicaba asignar presupuesto a los ítems en materia de comunicaciones y análisis electoral”.

Según aclararon, el objetivo de este presupuesto es “generar una propuesta comunicacional institucional en miras al proceso parlamentario, y tener análisis de datos electorales como insumo para el proceso de selección de candidatos del partido y la negociación parlamentaria”. En ese sentido, especificaron que el “ítem electoral –correspondiente a $20 millones de pesos– es 100% para la campaña parlamentaria”.

En tanto, argumentan, la agencia incluida dentro de los gastos comunicacionales fue contratada para “temas institucionales, incluyendo lo parlamentario y presidencial”. En ese sentido, explican que, una vez declinada la candidatura de Undurraga, “el trabajo se ha focalizado en lo institucional y en lo parlamentario”. Desde la DC enfatizan que “no se ejecutó presupuesto antes del 29 de abril”.

El ítem de redes sociales, correspondiente a $5,4 millones, se gastó “íntegramente en temas institucionales y partidarios, no hay ejecución alguna en campaña presidencial”. Por último, en lo que respecta a asesorías ($6 millones), “el objetivo es institucional, incorporando en su momento lo presidencial”. Para comparar, desde la DC transparentan que “lo ejecutado a abril fue de $3.209.091″.

En el consejo de anoche no hubo revuelo por los gastos de campaña. Sí se aprobó la autorización de poner en venta varias de las propiedades de la colectividad, así como de ofertar una parte de la sede principal, ubicada en la Alameda, en el centro de Santiago.