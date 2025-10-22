SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Tarifas de la luz: Boric afirma que dinero será devuelto y apunta que la oposición está “en su derecho” de presentar AC contra Pardow

El Mandatario destacó que ya se hicieron valer las responsabilidades, con la salida del titular del Ministerio de Energía, y también del secretario ejecutivo de la CNE. "Si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la gente", dijo.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

En el marco de su visita a comunas del interior de la Región de Valparaíso, este miércoles el Presidente Gabriel Boric rompió el silencio por el escándalo que provocó el error en el cobro de las tarifas eléctricas.

El Mandatario, en el inicio de su intervención por el caso, sostuvo que “las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto, así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno”.

Tras esto, el Jefe de Estado remarcó que en correspondencia con lo relevante del problema, hizo valer las responsabilidades políticas y técnicas, con la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía, y de Marco Antonio Mancilla de la Comisión Nacional de Energía.

“Apenas me enteré de esta situación, estaba pronto a tomar el viaje desde Roma a Chile, porque habíamos ido en una visita oficial a juntarnos con el Presidente de Italia, don Sergio Mattarella, a una reunión con inversionistas, a tener una reunión con el Papa León XIV, y apenas aterricé en Chile hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo tan grave como de estas características, que es pedir la renuncia al ministro de Energía inmediatamente, y además exigir la renuncia del director de la Comisión Nacional de Energía, porque si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la gente y que perjudiquen a la ciudadanía”, enfatizó.

En esa misma línea, apuntó que su administración “tiene el mandato y el deber de estar del lado de la gente, y sabemos que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, y por lo tanto, estos temas son particularmente sensibles. Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico que ustedes saben es un organismo autónomo y al gobierno, y como le corresponde al gobierno también he hecho valer esas responsabilidades”.

Entonces, reforzó que su rol “es exigir y encontrar una solución lo más breve posible, lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna, bajo esa premisa estamos trabajando”.

En la parte final, Boric además hizo mención a la posible acusación constitucional en contra de Pardow, luego que la oposición reactivó la ofensiva ante la aparición de nuevos antecedentes.

“Me entero mientras estábamos en esta ceremonia que la oposición, en el uso de sus derechos constitucionales, ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro ya renunciado. Están en su derecho, yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que como gobierno nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente, esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar”, cerró.

Más sobre:Gabriel BoricTarifas eléctricasDiego Pardow

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Biministro García refuta informe sobre tarifas eléctricas: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones”

Partido Comunista define no apoyar AC anunciada por la oposición contra Diego Pardow

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa
Chile

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Partido Comunista define no apoyar AC anunciada por la oposición contra Diego Pardow

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis
Negocios

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Presupuesto 2026: está en juego nuestra credibilidad

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil
El Deportivo

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

El kilómetro que une a madre e hija: la historia de Paola Muñoz y Javiera Garrido en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile

La sanción que recibe Charles Aránguiz en la U tras su expulsión ante Palestino

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”
Cultura y entretención

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales