¿Va a ordenar los votos de su coalición?: El emplazamiento de De Urresti (PS) a Jackson por proyecto de infraestructura crítica

Este martes, en la comisión de Constitución del Senado, se discutió el proyecto que busca resguardar y prevenir daños a la infraestructura crítica, sesión que tuvo la participación del ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, a quien emplazaron duramente en el debate.

“Quiero saber si efectivamente va a tener la convicción acá de impulsar este proyecto”, fueron las palabras del senador socialista hacia el secretario de Estado.

Sus dichos se enmarcan en la derrota que sufrió el Ejecutivo en la votación del veto sustitutivo que presentó a la reforma constitucional, debido a que, según explicó la ministra del Interior a Radio ADN, “analizaron” el proyecto “con las ramas de las Fuerzas Armadas y hemos encontrado unos detalles que nos limitan en su implementación (...) Espero poder tener una discusión con los parlamentarios y parlamentarias para aprobar este veto y en ese caso evaluar el uso del instrumento”.

El objetivo era hacer una nueva propuesta de artículo único, respetando lo ya aprobado por el Congreso e introduciendo las mejoras que el Gobierno buscaba subsanar.

En la discusión, el respaldo al veto fue favorable en la sala del Senado, donde se aprobó con amplia mayoría, sin embargo, en la Cámara de Diputados no tuvo la misma suerte, ya que se rechazó por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.

Mas, luego de la dura derrota del Ejecutivo, los senadores decidieron reingresar la moción el pasado viernes, en concreto Álvaro Elizalde (PS); Carmen Gloria Aravena (IND); Ximena Rincón (DC); Kenneth Pugh (RN) y Jaime Quintana (PPD) para que se tramite nuevamente, incorporando elementos del veto.

En ese marco, De Urresti, que anteriormente había catalogado de pusilánime a Jackson, insistió en preguntarle si cuenta con la “convicción” y va “a ordenar los votos de su coalición porque fue en la Cámara de Diputados, sus diputados, un buen porcentaje de ellos que votaron en contra. El Partido Socialista y Socialismo Democrático voto a favor, hicimos las gestiones y usted no ordenó y su función como ministro es ordenar a sus parlamentarios”.

“Hay que tener convicción, no hay que ser pusilánime frente a este tipo de situaciones”, finalizó el socialista.

En respuesta, Jackson defendió que “acá hay que ser bien claros, ni con todo el oficialismo hubiera alcanzado los 93 votos que requería este proyecto”.

Mientras que sí reconoció un aprendizaje del gobierno: “Yo establecí que de generarse un consenso en esta materia, que no había logrado consensos previamente entre la Cámara y el Senado, que podría ser una buena instancia independiente del resultado del 4 de septiembre, poder tener en nuestra disposición constitucional esta herramienta, eso fue lo que mencioné en la comisión Mixta, si eso fue falta de convicción, yo creo que sacamos aprendizajes desde el Ejecutivo precisamente por eso”.

Así también, desmintió a De Urresti asegurando que sí realizaron el trabajo para que el proyecto “tuviera absolutamente todos los votos de nuestra coalición, pero no son suficientes, no somos mayoría en ambas cámaras, por lo tanto, el oficialismo no es suficiente para aprobar una reforma constitucional, creo que todos estamos conscientes de aquello”, y recalcó que en la Cámara Alta “tuvimos todos los votos del oficialismo”.

Respecto a los reparos desde el Ejecutivo, el ministro de la Segpres enfatizó en que el inciso 4° del proyecto les ocasiona preocupación porque “genera una limitación importante”, debido a que, según explicó, las Fuerzas Armadas “no podrán asumir funciones relacionadas con el control y restablecimiento del orden público para la protección de infraestructura crítica”. Esta observación fue compartida por los parlamentarios de la comisión.

“Con la misma convicción con la que establecimos el veto, venimos hoy a decir que nos parece que el inciso 4° tiene una deficiencia para ser operativo”, replicó Jackson a De Urresti.