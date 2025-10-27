Vicepresidente de la Cámara por apoyo jurídico del gobierno a Pardow ante acusación: “Espero que revise bien la legalidad”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (IND.-DC), abordó la decisión de La Moneda de respaldar política y jurídicamente al exministro de Energía, Diego Pardow, financiando su defensa, aseverando que el gobierno debería revisar la “legalidad” de la decisión.

Fue la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, en conversación con La Tercera, quien manifestó que “el Ejecutivo, como en todas las acusaciones, estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio. Hay una acusación que no se justifica”.

Ante ello, el parlamentario apuntó que espera que desde el gobierno revisen “bien la legalidad de pagar una asesoría jurídica a un exministro. No se vayan a encontrar luego con sorpresas que no podrán explicar”.

“Por otra parte, vuelvo a reiterar que el exministro Pardow tiene que aclarar ante la opinión pública y ante el Parlamento una cuestión que es crucial. Si él sabía con un año de antelación que Transelec había hecho cobros indebidos a los ciudadanos y a sus clientes, ¿por qué no lo dio a conocer a la opinión pública ni al Parlamento?“, planteó el diputado.

“Esa es la duda que tiene que contestar el exministro Pardow. O si no, lo que se instala en nuestra sociedad y entre la gente es que finalmente el exministro y la institucionalidad que vela y fiscaliza todo el tema eléctrico simplemente está al servicio de una empresa y no de las personas y los clientes. Eso es lo que debe despejar el exministro Pardow y si no es capaz de despejarlo, creo que esta acusación constitucional va a avanzar”, añadió.