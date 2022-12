16 ideas para sorprender a la adolescente de la familia

Encontrar el mejor regalo para un adolescente siempre ha sido difícil - y ahora con las modas de Instagram y TikTok que cambian tan rápido se ha hecho aún más difícil.

Ahora que se acercan las fiestas de fin de año te ayudamos con una selección de productos que a los adolescentes les encantarán, y que realmente usarán. Dale un vistazo para encontrar el producto perfecto: ya sea que a tu adolescente le gusten los deportes o el maquillaje, esta lista tiene un regalo para todos.

Regala belleza

Set completo de maquillaje

Las adolescentes de hoy tienen más acceso al maquillaje que nunca. Internet, Instagram y TikTok les facilitan ver nuevas tendencias tan pronto como se lanzan, y a las chicas jóvenes les encanta experimentar y pasar tiempo probando qué les gusta más y les queda mejor. Con tanto para elegir, puede ser difícil encontrar un maquillaje que les funcione bien.

Este kit es una buena inicio para el mundo del maquillaje que tiene todo lo que necesitan para tener un look natural y apropiado para su edad.

Agua Micellar orgánica Evolve

Nunca es demasiado temprano para comenzar a cuidar de su piel, y una de las primeras lecciones que debemos inculcar en las adolescentes es la limpieza de la piel todos las noches antes de acostarnos. Es un gran hábito que agradecerán toda la vida.

Esta agua micellar, además de ser orgánica, es un desmaquillante natural que utiliza péptidos de moringa para ayudar a eliminar las micropartículas de contaminación de la piel, y ácido hialurónico para fijar la humedad en la piel y aumentar la producción de colágeno. Es también hidratante también porque contiene granada orgánica, que está repleta de antioxidantes como el ácido elágico, vital para proteger la piel y limitar la pérdida de agua, de modo que la piel queda resplandeciente, limpia y luminosa.

Aceite para batallar contra el acné

El acné puede afectar la ya delicada autoestima de los adolescentes. Los adolescentes y adultos jóvenes que sufren de acné tienen tasas más altas de ansiedad y depresión que aquellos que no lo padecen.

Este pack es ideal para ayudar con el tratamiento de problemas asociados a inflamación en la piel como lo son el Acné y la Psoriasis. El pack cuenta con 3 serums 100% naturales que tienen propiedades antiinflamatorias, antibacteriales, que permiten limpiar la piel y atenuar marcas y cicatrices propias del acné.

Limpiador para una rutina de skincare

Para ayudarla al cuidado de su piel y alentarla a que construya una rutina que le funcione a su piel puedes obsequiarle un limpiador facial como los que están tan de moda en las redes sociales.

Esta masajeadora permite eliminar la suciedad de sus poros y los residuos de maquillaje. Lo que igualmente le ayudará a reducir cualquier tipo de acné que pueda estar presente. Además por su tamaño es fácil de llevar cuando viaja o va a dormir a casa de su mejor amiga.

Un spa en casa

Si tu adolescente es alguien que constantemente está en busca de mascarillas, o tratamientos en casa para hacer que su piel luzca más resplandeciente que el día anterior, esta herramienta de microabrasión les dará esa piel que siempre soñaron. Ya que cuenta con una función limpiador que con su poder del succión podrá remover los puntos negros y granitos escondiendose en su piel, y además, es una herramienta que les permitirá remover las impurezas de la piel de manera más precisa, con su cabezal con micro abrasión.

Regala Moda

Vestido veraniego

Los vestidos holgados pueden ser una buena opción de regalo, más aún si además son de diseño chileno y material reciclado.

Este vestido de Froens es la opción ideal para un caluroso día de verano mientras se relaje junto a la piscina, o incluso cuando salga con sus amigas.

Zapatillas llenas de color

Si bucscas regalarle una pieza que seguramente hará voltear las cabezas de todos en cualquier lugar a donde vaya, un statement piece es una excelente opción.

Estas zapatillas son una pieza que les encantará por su diseño vintage inspirado en los 80′s y 90′s que está regresando al mundo de la moda cada día más. Con sus colores llamativos que no encontrarás en otro modelo, la zapatilla 57/40 está diseñada para buscadores de estilo que no están dispuestos a renunciar a la comodidad.

Zapatillas clásicas

Las zapatillas Adidas Grand Court son un ejemplo de versatilidad y estilo que combina con todo. Tienen un diseño clásico y una silueta minimalista que ofrece comodidad para actividades en interiores y exteriores.

La suela con plataforma les da un look moderno. Combina las tuyas con todo, desde skinny jeans hasta vestidos midi. Las que las han probado las encuentran lo suficientemente cómodas para dar largas caminatas y llevarlas de viaje.

Bikini reversible

Este diseño de bikini no solo es lindo, sino que ofrece una cobertura apropiada para que tu adolescente se sienta comoda en la playa este verano. Su estampado va perfecto con la vibra tropical de unos días en la playa, y la mejor parte… son 4 en 1! Gracias a su diseño reversible que puedes combinar para crear hasta cuatro combinaciones distintas.

Su diseño también es amigable con el ambiente para aquellas adolescentes que se importan con el impacto que sus prendas puedan llegar a tener y se rehusan a comprar fast fashion.

Zapatillas animal print

Un par muy a la moda. Además, como toda zapatilla, también funciona para otras estaciones del año. Un regalo perfecto.

Lindos aros y sustentables

Si tu adolescente siente la necesidad de parar en todas las tiendas de pulseras, collares y aretes, estos pares de aretes le encantarán por su colorido diseño y modelo contemporáneo que no encontrará facilmente en otras tiendas.

En la tienda de Plástica también podrás ver otros modelos más pequeños o más grandes para encontrar el estilo que mejor vaya con la imagen de tu hija.

Estos accesorios son creados con materiales 100% reciclados que dan como resultado un accesorio lindo y responsable con el medio ambiente.

Los siempre bienvenidos jeans

Para las adolescentes obsesionadas con el denim es difícil encontrar un par que no tengan ya y que se adapte a su estilo y a las modas actuales. Los adolescentes básicamente viven en jeans, por lo que encontrar un par que sea cómodo es extremadamente importante. Estos jeans de SaintMale le encantarán no solo por su fit recto que da suficiente espacio para moverse y sentarse con comodidad, sino que también por su diseño que esta a la última moda entre las influencers y celebridades más famosas entre los jóvenes. Otro de sus plus es la gran cantidad de bolsillos que le permitirán guardar su teléfono, audífonos, gloss y cualquier otro accesorio que puedan llegar a necesitar

Cinturón para las amantes de las plantas

Si al entrar a su cuarto te encuentras con una escena salida directamente del libro de la selva, lo más seguro es que tengas en casa a una adolescente que conozca todo los nombres de plantas y sus cuidados, ya que mantenerlas vivas es su hobby favorito. Para mostrare cuanto te impresiona su colección y quieres mostrar apoyo hacia su hobby, puedes regalarle un accesorio que muestre una de sus especies favoritas.

Leggins para la deportista y fanática de la astrología

Si le gusta mantener una rutina deportiva o está empezando a forjarla, esta es una buena opción de regalo. Con diseño y materiales de la más alta calidad, se sentirán en las estrellas cada vez que usen estas leggings.

Para la adolescente creativa

Si tu adolescente es alguien que constantemente está dibujando en todas sus libretas, y buscas darle un regalo que alimente su creatividad y le de la herramienta para llevar sus dibujos al siguiente nivel, esta es una excelente opción, ya que es la tableta ideal para comenzar a darle vida a sus dibujos de manera digital.

Esta tableta es una buena opción para personas que desean una introducción fácil al mundo del arte digital, ya que la marca Huion cuenta con reconocimiento a nivel mundial por su precisión en todas sus tabletas, pero esta en especifico, lo hace más sencillo gracias a su pantalla de buen tamaño y texturizada, así como su pluma configurable a 8,192 niveles de presión.

Un toque artístico para su habitación

Los estampados modernos y divertidos aportarán una sensación de juventud, mientras que tenerlos en un conjunto agregará brillo y un toque de diseño casi profesional, como con este conjunto de Depto51 que sen reversibles para poder combinar al estilo que más le guste a ella. Consejo: enmarca estos carteles para lograr una sensación más refinada que aún los pone en el centro de atención.