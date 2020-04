¿Cuál es la mejor? Ranking de tutoriales de mascarillas según su eficiencia

Ilustración: César Mejías

Hoy se levantó la cuarentena para algunas comunas de la Región Metropolitana, lo que no significa volver a nuestras vidas y rutinas anteriores. La recomendación sigue siendo quedarse en casa, pero si tienes que salir por algún motivo, debes hacerlo con mascarillas. ¿No tienes? ¿Nos has encontrado en las farmacias? No importa, hablamos con un infectólogo con quien analizamos cuáles son las mejores mascarillas que puedes hacer.