El valor de la ciberinteligencia en la protección de datos de empresas.

La ciberinteligencia consiste en el monitoreo del ciberespacio, de la frontera de la organización hacia fuera. En simple, hay que entender cuáles son las amenazas que una organización puede enfrentar según su sector, cómo está el panorama de amenazas que la rodea, qué tanto está cambiando, si hay atacantes suplantando la marca y cometiendo fraudes, cómo se encuentran los equipos tecnológicos que usan y están expuestos a internet, cómo se están comportando sus empleados en el ciberespacio, etc.. Existen una serie de riesgos cibernéticos en los mercados negros que pueden dar acceso a los atacantes al interior de la red y pocas veces estos son monitoreados.

Los ciberataques han crecido no sólo en volumen, sino en complejidad. Imelda Flores, coordinadora del Servicio de Ciberinteligencia de Scitum- Claro empresas y SCILabs, describe que los atacantes son más persistentes, y que las amenazas actuales son mucho más complejas. “Los atacantes lo intentan una vez y no lo logran. Vuelven y están buscando la manera de causar el mayor daño posible, especialmente en casos de ransomware, porque es donde pueden forzar a las empresas a que les paguen el rescate y con eso ellos ganan mucho más”, ejemplifica Flores, frente al trabajo que diariamente están realizando desde Chile para la prevención de amenazas locales y en el continente.

Ventajas de Ciberinteligencia

La ventaja de tener Ciberinteligencia para una empresa radica en que puede saber si sus programas internos de ciberseguridad realmente están funcionando desde el exterior. “Como decimos, si estas bien por fuera, seguramente estás bien por dentro. Si te ves mal por fuera, seguramente te ves mal por dentro. Y esto lo que ocasiona es que los atacantes te vean como un target más fácil de comprometer”, ejemplifica Imelda Flores.

Imelda Flores, coordinadora del Servicio de Ciberinteligencia de Scitum- Claro empresas y SCILabs.

Una apuesta de valor en un panorama desalentador, pero que está en el momento idóneo para actuar. “Desafortunadamente las empresas latinoamericanas no están conscientes del riesgo”, plantea la coordinadora del Servicio de Ciberinteligencia. Nada puede ser garantizado en términos de ciberseguridad. Sin embargo, en la medida que las empresas latinoamericanas no empiezan a vigilar que está sucediendo desde el ciberespacio, difícilmente van a poder tomar mejores decisiones al interior de la organización.

Lo que hoy se conoce como internet es lo que la gente puede acceder a través de los buscadores, que representa el 4% de lo que hay en el ciberespacio. El 96% restante es lo que se llama Deep Web, existen muchas amenazas, es un lugar hostil. Muchas veces, los lideres detrás de las organizaciones no están al tanto de qué sucede en el ciberespacio, conocimiento que requieren para tomar decisiones. ¿Qué tipos de ataques están teniendo empresas similares a ellas y cuáles son las consecuencias? Invertir en ciberinteligencia o en ciberseguridad de manera general, no sólo es invertir por invertir o significa un gasto. La realidad es que ayudan al negocio a reducir el riesgo y que el día de mañana no desaparezca justamente por un ciberataque, algo que desafortunadamente sucede con frecuencia.

Trabajo de Claro empresas

Por ello, Claro empresas es consciente del peligro de los ciberataques, por lo que se han especializado en ciberseguridad. Así lo explica Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro empresas, “los ataques cibernéticos cada día son más sofisticados. No solamente es importante estar preparado para reaccionar a ellos, sino que detectarlos en forma anticipada, por eso estamos acompañando a las empresas a prepararse, a dar respuestas a estos ataques, a definir la estrategia e implementarla”.

Claro empresas ha desarrollado un servicio de Ciberinteligencia, usando personal altamente especializado que se auxilia de herramientas de analítica e Inteligencia Artificial que le permiten estar al tanto de lo que sucede en la web abierta y en la Deep Web, para así poder reconocer y detectar en forma anticipada posibles amenazas que pueden afectar a la empresa

Claro empresas trabaja de la mano de su aliado: Scitum, empresa de seguridad del grupo América Móvil con vastos años de experiencia, que opera en toda la región latinoamericana y en el mundo. Con ello, desarrollaron este servicio que les ha permitido no solamente poder entregar una oferta de ciberinteligencia, sino anticiparse a estas amenazas que cada día son más crecientes.