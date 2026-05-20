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    Gerente general de Bci recibió premio por su liderazgo en gestión de personas

    Al recibir el reconocimiento, von Chrismar planteó que la inteligencia artificial obliga a las organizaciones a reforzar aquello que la tecnología no puede reemplazar, como el juicio, la ética, la conexión humana y la cultura.

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    Gerente general Bci recibió premio por su liderazgo en gestión de personas

    Eugenio von Chrismar, gerente general de Bci, recibió el Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas, reconocimiento otorgado por la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH), durante su Encuentro Anual en Chile.

    La distinción reconoció su liderazgo en el desarrollo de una gestión de personas basada en el talento, la construcción de equipos de alto rendimiento y una cultura organizacional centrada en las personas. También valoró la implementación de políticas de talento humano y el impulso de ambientes de trabajo seguros y saludables.

    El premio fue entregado en el ESE Business School, en una instancia que reunió a líderes empresariales y ejecutivos del ámbito de recursos humanos. Durante la actividad, von Chrismar agradeció el reconocimiento y sostuvo que la transformación que ha vivido Bci en los últimos años ha estado directamente vinculada con su cultura corporativa.

    “En Bci tomamos una decisión estratégica innegociable: evolucionar radicalmente nuestra forma de operar, sin descuidar los principios de integridad, respeto y excelencia que nos definen. Nuestra cultura ha sido el verdadero motor de esta transformación”, señaló von Chrismar.

    En su intervención, el gerente general de Bci también destacó que este proceso ha sido resultado de un trabajo colectivo. En ese sentido, reconoció especialmente al Comité de Dirección y al equipo de Gestión de Personas, al que atribuyó un rol central en el cuidado y proyección de la cultura del banco durante una etapa de crecimiento, expansión internacional y cambio tecnológico.

    Al cerrar, von Chrismar abordó los desafíos que plantea la inteligencia artificial para las organizaciones. A su juicio, en un entorno cada vez más automatizado, el liderazgo humano adquiere una relevancia aún mayor. “La inteligencia artificial nos obliga a ser radicalmente humanos. Mientras la tecnología procesa datos, las personas debemos aportar juicio, ética y conexión real. La tecnología puede convertirse en un commodity. Nuestra cultura, en cambio, es lo único que nadie puede copiar”, agregó.

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