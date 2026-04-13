Gulf celebra 125 años reconociendo a las personas y clientes alrededor del mundo
En el marco de su 125° aniversario, Gulf celebra su ingreso a Chile con la apertura de nuevas estaciones de servicio, el nombramiento de nuevos socios comerciales y la introducción de todo su portfolio de lubricantes para cubrir un amplio abanico de industrias. Con una visión de crecimiento ambiciosa, la compañía apuesta a multiplicar por diez su presencia en el país en los próximos cinco años.
Todo comenzó cuando se descubrió petróleo el 10 de enero de 1901, y el nombre Gulf llegó 11 meses después. 125 años más tarde, se han logrado grandes avances. Al alcanzar este hito, el foco no está en el aniversario en sí, sino en las personas que confían en la marca cada día: desde mecánicos en talleres y operadores de flotas que mantienen los negocios en marcha, hasta conductores, motociclistas y equipos industriales que trabajan en entornos donde la confiabilidad no es opcional.
Más que mirar hacia atrás, Gulf utiliza este hito para reforzar lo que viene, apoyando a socios y clientes que impulsan a las comunidades y a las industrias hacia adelante, allí donde los estándares son altos y las expectativas reales.
“Como parte del año aniversario, los mercados implementarán programas que abarcan alianzas comerciales, acciones con mecánicos y talleres, promociones en retail y combustibles, y activaciones de patrocinios globales. Estas iniciativas están diseñadas para reforzar el rol de la confianza en entornos orientados al rendimiento y celebrar a las personas detrás del éxito”, comentó Gaston Mienko, Vicepresidente para Sudamérica, Gulf Oil International.
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