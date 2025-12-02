Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

Con diez años de trayectoria entregando una experiencia única de sabor, color y diversión, Palettas da un paso más en su camino de innovación con el lanzamiento de una nueva línea de helados inspirados en personajes de Disney, sumando así un nuevo hito en su historia.

Esta propuesta, que combina el encanto de historias tan queridas como Lilo & Stitch y Frozen con el sello artesanal característico de la marca, busca seguir sorprendiendo a grandes y chicos con productos llenos de magia, calidad y sabor.

La idea surge de manera muy natural, explica Sofía Madrid, product manager de Palettas, por el espíritu de la compañía y sus valores como la alegría, la familia y la dedicación a crear experiencias inolvidables.

Así se concretó el desarrollo de tres productos que reflejan esa sinergia. Por un lado, llegan las palettas con forma de la garrita de Stitch, elaboradas con fruta y sin azúcar añadida, en sabores piña, frutilla frambuesa y mango naranja, que podrán comprarse en cualquiera de sus locales en los malls del país.

A ellas se suman dos nuevos packs familiares de 12 unidades: uno en base a fruta, también inspirado en Stitch, y otro en base a yogurt, inspirado en Frozen, que estarán disponibles en los principales supermercados.

El diseño de estos productos no solo refleja el cuidado artesanal que distingue a Palettas, sino que también incorpora elementos visuales ligados a los personajes. En el caso del helado inspirado en Stitch, este toma la forma de su garrita, un guiño directo que encantará a los fanáticos.

Eso sí, los colores provienen exclusivamente de los ingredientes naturales utilizados, ya que en la elaboración no se emplean colorantes artificiales, lo que hace que la experiencia siga siendo tan auténtica como saludable.

Más allá del lanzamiento, “esta propuesta reafirma el propósito que ha guiado a Palettas durante estos diez años: ofrecer un helado que sea mucho más que un postre. Con opciones veganas, sin lactosa y sin azúcar añadida, y con formatos innovadores como el paletton o el cuchuflón, hemos logrado consolidarnos como un referente de sabor y creatividad.

Ahora, con la inspiración en personajes entrañables de Disney, la experiencia alcanza una nueva dimensión, sin perder de vista lo más importante: seguir entregando momentos de felicidad para compartir”, concluye Madrid.