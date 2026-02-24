¿Quién está detrás de Bagno? El recorrido empresarial de Gabriel Massuh Isaías

En los principales supermercados, ferias o centros de distribución del país, hay un detalle que suele pasar inadvertido pero que para la industria es perfectamente reconocible: los stickers de Bagno adheridos en cada plátano o fruta de la góndola.

Detrás de esos pequeños distintivos o la marca impresa en las cajas que cruzan puertos y bodegas, hay una cadena logística compleja y una empresa que, durante más de tres décadas, ha sido parte estable del abastecimiento frutícola nacional.

Bagno no es una compañía de alto perfil público, pero su presencia en el mercado chileno es constante gracias a la visión de su fundador, Gabriel Massuh Isaías.

Nacido en Guayaquil, Gabriel Massuh creció en un entorno vinculado al mundo agrícola. Para un emprendedor, el origen no define el destino, pero sí puede convertirse en una fuente de conocimiento.

En este caso, la agricultura fue una escuela silenciosa de disciplina. Con una formación de Agronomía en Cornell (una de las universidades privadas más prestigiosas de Estados Unidos) y negocios en Florida, Massuh llegó a Chile en 1993 con poco más de 20 años.

Aquí, Massuh decidió que diseñaría sus negocios en torno a dos conceptos: saludable y sustentable. La fruta sería el motor inicial de un exitoso recorrido empresarial.

Hoy, el empresario busca inspirar a través de su historia y ser un referente para los emprendedores del país que lo acogió.

Demasiado joven para emprender

En su natal Ecuador, Massuh creció en una ciudad marcada por el comercio y el dinamismo portuario, pero también por la cercanía con el campo.

En ese entorno, el trabajo productivo tenía una lógica simple: cada etapa dependía de la anterior. Sembrar, esperar y cosechar. Esa secuencia básica dejó una huella temprana en su forma de entender los procesos.

Sus inicios en Chile estuvieron marcados por la desconfianza hacia su juventud, la complejidad de operar como migrante sin redes o contactos en el rubro y un mercado altamente rivalizado en términos logísticos y comerciales.

Inexperto en los negocios, Gabriel Massuh decidió poner en práctica una visión arriesgada en un país y mercado desconocido . En la teoría, dominaba los conceptos de importación y exportación, conocía la importancia del plátano (producto de su país natal) y había identificado oportunidades y desafíos.

Tras poner en marcha una importadora de pequeña escala, Massuh debió abrirse paso en un entorno exigente y competitivo para terminar fundando y consolidando Bagno, la principal empresa del rubro en el país.

“Los primeros años estuvieron llenos de incertidumbre. Querer ser un empresario joven en un país nuevo implicó demostrar, una y otra vez, que tenía la preparación y la capacidad para competir en un escenario dominado por actores con mayor trayectoria”, recuerda Massuh.

Consolidación, maduración y éxito

A comienzos de los años noventa, Chile mostraba un consumo al alza de frutas tropicales, con la enorme desventaja de carecer de producción local en ese segmento.

En particular, el plátano comenzaba a ocupar un lugar central en la dieta nacional. La oportunidad no era coyuntural ni dependía de una tendencia sino que respondía a una condición permanente del mercado.

Actualmente su nombre está asociado al comercio frutícola como referente, pero ese recorrido no respondió al molde clásico del emprendedor moderno.

Y es que antes de escalar, debía ser confiable. Con experiencia y superados los prejuicios, Massuh se enfocó en consolidar su credibilidad . “En el comercio agrícola, la continuidad lo es todo. Un error en logística, un problema en calidad o una falla administrativa puede romper relaciones construidas durante años”, señala.

Bagno no es una compañía de alto perfil público, pero su presencia en el mercado chileno es constante. En un país donde el plátano lidera el consumo de frutas y depende íntegramente de importaciones, asegurar continuidad en volumen, calidad y tiempos de entrega no es un detalle menor.

Paltas: el oro verde de Massuh

El crecimiento fue progresivo. Diversificó su portafolio incorporando mango, piña, cítricos y palta y se fortalecieron relaciones con proveedores internacionales y productores locales.

Pero luego de consolidar su posición en el mercado del plátano, la palta apareció como una oportunidad estratégica para dar un nuevo paso en el negocio.

Luego de la crisis en 2008 y tras evaluar las condiciones de oferta y demanda, Massuh decidió asumir un riesgo calculado: destinó US$ 600 mil a asegurar un millón de kilos de paltas a un valor especialmente competitivo.

La decisión resultó favorable. La escasez elevó los precios en el mercado y la operación alcanzó ventas por cerca de US$ 3,5 millones, lo que implicó multiplicar varias veces la inversión inicial y reforzar su posicionamiento en el sector.

Un emprendedor no está libre de tropiezos

Ninguna trayectoria empresarial extensa está exenta de momentos complejos. Más allá de los resultados comerciales, hay episodios que ponen a prueba la serenidad, la estructura interna y la coherencia de quien lidera.

“Toda empresa con trayectoria prolongada enfrenta momentos de tensión, lo primordial es tener la actitud para manejarlo”, dice Massuh. En el caso de Bagno, procesos de fiscalización tributaria sobre operaciones del período 2013-2016 derivaron en inconsistencias y liquidaciones que fueron posteriormente impugnadas y aclaradas.

¿Cómo terminó el proceso? En enero de 2025, el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana dejó sin efecto dichas liquidaciones , señalando vicios en el procedimiento administrativo del Servicio de Impuestos Internos, entre ellos falta de fundamentación y errores en cálculos de IVA, algo común en el rubro.

Más allá del resultado, el episodio puso a prueba la estructura y la capacidad de respuesta institucional de la empresa. La estrategia fue enfrentar el proceso por la vía formal, con respaldo técnico y sin exposición innecesaria.

Para los emprendedores y ejecutivos que observan su recorrido, la lección es concreta y ese enfoque vital para sostener relaciones comerciales durante décadas reforzando su influencia en el mercado.

Para Massuh, sus orígenes (agrícolas, académicos y migratorios) configuraron una forma particular de enfrentar el emprendimiento y administrar el éxito.