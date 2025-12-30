SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Ranking de carreras online con mayor empleabilidad en 2026

    Las carreras online con mayor empleabilidad en Chile y las opciones que ofrece el Instituto Profesional Iplacex para estudiarlas a distancia.

     
    Ranking de carreras online con mayor empleabilidad en 2026

    La empleabilidad y el nivel de ingresos son hoy factores claves al momento de elegir una carrera para muchos estudiantes en Chile, contexto en el que los datos oficiales del Ministerio de Educación permiten identificar qué áreas del conocimiento ofrecen mejores oportunidades.

    En este escenario, la formación online del Instituto Profesional Iplacex se ha consolidado como una alternativa concreta para acceder a estudios de educación superior con horarios flexibles, a distancia, sin importar la edad y sin dejar de trabajar.

    Las carreras vinculadas a la gestión, la ingeniería aplicada, la logística y el sector público destacan por sus altos niveles de empleabilidad e ingresos. Varias de estas carreras que mencionaremos a continuación se imparten de forma online en el Instituto Profesional.

    Carreras profesionales online con alta empleabilidad y sueldos competitivos

    Carrera Empleabilidad Ingreso bruto promedio
    Ingeniería en Administración Seguridad Privada 99,3% $1.731.745
    Ingeniería en Recursos Humanos 95,2% $1.500.000
    Administración Pública 94,5% $1.777.535
    Ingeniería Industrial 94,3% $1.807.347
    Ingeniería en Automatización y Control 89,8% $1.798.161
    Ingeniería en Logística 85,6% $1.238.376
    Ingeniería Eléctrica 83,4% $1.191.869
    Ingeniería en Informática 82,8% $1.327.855
    Contador Auditor 81% $1.099.425
    Ingeniería en Comercio Exterior 80,7% $1.017.872

    Fuente: MiFuturo.cl – Ministerio de Educación. Valores referenciales.

    Estas carreras online permiten compatibilizar formación académica y trabajo, manteniendo una fuerte vinculación con sectores productivos, servicios e instituciones públicas.

    Carreras técnicas online con buena inserción laboral

    Carrera Empleabilidad Ingreso bruto promedio
    Técnico en Minería y Metalurgia 98,5% $1.570.000
    Técnico en Logística 89,2% $1.100.000
    Técnico en Comercio Exterior 90,0% $850.000
    Técnico en Prevención de Riesgos 91,7% $850.000
    Técnico en Enfermería 85,1% $750.000
    Técnico de Educación Parvularia 66,0% $550.000
    Técnico en Educación Diferencial 87.6% $550.000
    Técnico en Educación de Párvulos 88,6% $550.000

    Fuente: MiFuturo.cl – Ministerio de Educación. Valores aproximados.

    La formación técnica online destaca por su rápida inserción laboral y por responder a necesidades concretas del mercado, especialmente en áreas administrativas, logísticas y de gestión.

    Ventajas de estudiar una carrera online

    La modalidad online del Instituto Profesional de Iplacex permite ampliar el acceso a la educación superior a estudiantes con distintas realidades personales y laborales, como padres y madres, personas que trabajan, adultos que retoman estudios y estudiantes de distintas regiones del país.

    Este formato elimina las barreras de traslado y entrega mayor flexibilidad para organizar los tiempos de estudio de acuerdo con responsabilidades familiares y laborales.

    Asimismo, el uso de plataformas digitales y contenidos disponibles en línea facilita la continuidad académica, permitiendo acceder a materiales de estudio y actividades formativas desde cualquier lugar. De esta manera, la educación online se posiciona como una alternativa que responde a las necesidades actuales de formación, compatibilizando estudios, trabajo y vida personal.

    Más sobre:Iplacexcarreras onlineempleabilidadbranded tendencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana