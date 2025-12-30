Ranking de carreras online con mayor empleabilidad en 2026

La empleabilidad y el nivel de ingresos son hoy factores claves al momento de elegir una carrera para muchos estudiantes en Chile, contexto en el que los datos oficiales del Ministerio de Educación permiten identificar qué áreas del conocimiento ofrecen mejores oportunidades.

En este escenario, la formación online del Instituto Profesional Iplacex se ha consolidado como una alternativa concreta para acceder a estudios de educación superior con horarios flexibles, a distancia, sin importar la edad y sin dejar de trabajar.

Las carreras vinculadas a la gestión, la ingeniería aplicada, la logística y el sector público destacan por sus altos niveles de empleabilidad e ingresos. Varias de estas carreras que mencionaremos a continuación se imparten de forma online en el Instituto Profesional.

Carreras profesionales online con alta empleabilidad y sueldos competitivos

Fuente: MiFuturo.cl – Ministerio de Educación. Valores referenciales.

Estas carreras online permiten compatibilizar formación académica y trabajo, manteniendo una fuerte vinculación con sectores productivos, servicios e instituciones públicas.

Carreras técnicas online con buena inserción laboral

Fuente: MiFuturo.cl – Ministerio de Educación. Valores aproximados.

La formación técnica online destaca por su rápida inserción laboral y por responder a necesidades concretas del mercado, especialmente en áreas administrativas, logísticas y de gestión.

Ventajas de estudiar una carrera online

La modalidad online del Instituto Profesional de Iplacex permite ampliar el acceso a la educación superior a estudiantes con distintas realidades personales y laborales, como padres y madres, personas que trabajan, adultos que retoman estudios y estudiantes de distintas regiones del país.

Este formato elimina las barreras de traslado y entrega mayor flexibilidad para organizar los tiempos de estudio de acuerdo con responsabilidades familiares y laborales.

Asimismo, el uso de plataformas digitales y contenidos disponibles en línea facilita la continuidad académica, permitiendo acceder a materiales de estudio y actividades formativas desde cualquier lugar. De esta manera, la educación online se posiciona como una alternativa que responde a las necesidades actuales de formación, compatibilizando estudios, trabajo y vida personal.