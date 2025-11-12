Abc demanda por competencia desleal a Pasmar y acusa “estrategia comercial abusiva” en Mall Paseo Costanera

Dos grandes del retail se enfrentan en tribunales. En mayo de este año Abc demandó por competencia desleal a dos sociedades ligadas a Pasmar —Tenglo S.A. e Inmobiliaria Power Center Limitada—, grupo cuyo presidente y fundador es el empresario Jack Mosa, acusándolas de imponer condiciones contractuales abusivas aprovechando su posición dominante como arrendadoras del Mall Paseo Costanera, en Puerto Montt. Según la acción judicial, esta situación ha forzado a Abc a mantenerse sujeta a un contrato de arriendo con una cláusula de renovación automática por períodos de 20 años, sin una posibilidad real de ponerle término anticipado, pese a los reiterados intentos de la empresa por finiquitar el vínculo en forma voluntaria y amistosa.

En su demanda, Abc acusó que la negativa injustificada de Tenglo S.A. y Power Center a aceptar el término anticipado del contrato —sin ofrecer razones comerciales válidas ni alternativas reales de reubicación—, constituye un abuso evidente de su posición contractual, al forzar la permanencia de un proveedor en condiciones claramente desfavorables. Pero la conducta de las sociedades no se habría detenido ahí. Según el escrito, además de la desmedida y carente de toda “racionalidad económica” pretensión de mantener a Abc atada por otros 20 años a su infraestructura, ambas empresas “han expandido su red de centros comerciales”, afectando la afluencia y clientela a la que puede acceder la demandante.

“Los hechos no constituyen un simple diferendo contractual, sino una verdadera estrategia comercial abusiva que ha distorsionado el normal desenvolvimiento de la competencia en el mercado de retail”, consignó la demanda patrocinada por Antonio Rubilar y Felipe Giovanazzi de AZ.

De acuerdo a la acción legal, Tenglo y Power Center, como administradores y arrendadores del centro comercial, han logrado mantener a Abc retenida por años en un sector de él de bajo flujo, luego de una reconfiguración interna que desplazó la actividad principal del mall a su nueva ala de ampliación, inaugurada en 2019. “Tenglo, sin ofrecer alternativas de reubicación ni justificación objetiva, ha impedido injustificadamente la salida voluntaria de abc del contrato, lo que ha generado graves pérdidas económicas para esta última“, indicó la demanda que se tramita en el 20° Juzgado Civil de Santiago.

En el mismo documento, Abc detalló que las acciones de competencia desleal de Pasmar le han provocado “un detrimento económico directo que ha sido avaluado por la empresa en más de doscientos millones de pesos”.

Descargos

Ahora, a inicios de noviembre, Power Center y Tenglo presentaron sus descargos a la arremetida legal iniciada por Abc, solicitando que la acción sea rechazada con costas.

“El relato de Abc es antojadizo, parcializado, lleno de inexactitudes, omisiones y faltas a la verdad”, sostuvo la respuesta de Power Center.

“Abc se encuentra utilizando a los Tribunales a fin de forzar una negociación con Power Center con miras a alterar lo pactado en razón de una decisión de negocios que ellos adoptaron y que por lo demás reconocen en su demanda. De hecho, esta es la tercera acción judicial que notifica a mi representada en dos meses”, añadió.

También afirmó que Abc pretende mostrarse como una parte débil, que sufre “abusos”, cuando en realidad “estamos frente a una tienda de retail con décadas de existencia, cuyos propietarios son uno de los conglomerados económicos más poderosos del país y siempre han tenido asesoría letrada experta en la negociación y redacción de los contratos”, manifestó.

Y contraargumentó que “Abc se encuentra en una de las mejores ubicaciones del Centro Comercial Mall Paseo Costanera (“MPC”) contiguo a tiendas tan importantes como Ripley, Paris – ambas con décadas en dicha ubicación- Decathlon, Starbucks y el propio patio de comidas de MPC, siendo falso sostener que su posición ha sido desmejorada". “Si los clientes no entran a su tienda, es problema propio y no de MPC (Mall Paseo Costanera)”, concluyó.

Tenglo, por su parte, señaló que no cuenta con ningún tipo de relación con el retailer ni con La Polar hace más de 10 años. Esto, luego de la segunda modificación al contrato subarrendamiento.

“Tenglo no tiene relación con el Mall Paseo Costanera. Así, no es arrendador, propietario, administrador ni nada semejante”, aseguró.

Pasmar en este proceso judicial cuenta con la asesoría legal de PLV Abogados y en particular de su socio Cristián Pérez Larraín.