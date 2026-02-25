SUSCRÍBETE
    Alianza entre SMU y Blue Express busca instalar casilleros inteligentes en 100 puntos de venta este año

    Los socios tienen hoy habilitados estos dispositivos en siete supermercados Unimarc: el primero en la Región Metropolitana fue inaugurado este miércoles en Las Condes.

    Valeria Vega 
    Valeria Vega
    25/02/2026

    Este miércoles SMU y Blue Express anunciaron una alianza para la instalación de casilleros inteligentes en supermercados Unimarc. De momento, ya se encuentran operativos siete puntos de retiro en supermercados Unimarc y los socios esperan cerrar el año con 100 puntos en total.

    “Además de ofrecer una propuesta de productos, de ofertas, de precios, también nos importa mucho ofrecer buenos servicios complementarios a nuestros clientes”, declaró Marcelo Gálvez, gerente general de SMU. En esa línea es que aparece esta alianza para la instalación de casilleros inteligentes de Blue Express, los que funcionan como un punto de retiro para compras realizadas por e-commerce.

    Esta modalidad de entrega nace ante las dificultades que presentan las empresas de envío tradicionales, como la falta de conserjes, horarios de retiro acotados o incómodos. “Nosotros creemos que este concepto de ir a buscar las cosas fuera de la casa es una tendencia mundial. Está pasando en Europa, está pasando en China, está pasando en Estados Unidos”, dijo Oliver Paccot, gerente general de Blue Express.

    25/02/2026 - ALIANZA SMU Y BLUE EXPRESS - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    El lanzamiento se llevó a cabo en el supermercado Unimarc Los Militares, en la comuna de Las Condes. Este corresponde al primer casillero de retiro en alianza con SMU habilitado en la Región Metropolitana. Ya se encuentran en funcionamiento siete puntos, en las comunas de Los Andes, Quilpué, Chillán, Molina, San Carlos, Bulnes y Talca.

    “Lo entretenido es que partimos por regiones. Ya tenemos siete puntos instalados y operativos en regiones. Destacamos la presencia que tenemos en comunas o regiones más bien alejadas de Santiago”, declaró Oliver Paccot, gerente general de Blue Express. “Siempre hay muchas iniciativas que están focalizadas en Santiago, esto está enfocado en la conveniencia de las personas y emprendedores que están repartidas a lo largo de Chile”, agrega.

    Marcelo Gálvez coincidió en la importancia que se les ha dado a las regiones para el desarrollo del proyecto de forma conjunta, así como para supermercados Unimarc de forma individual.

    “Cuando decimos que estamos Arica a Punta Arenas, nos referimos a que estamos en muchos rincones de Chile: Curacautín, Puerto Natales, San Carlos, en Salamanca, por ejemplo. O sea, somos una compañía con una gran cobertura en Chile”, declaró Gálvez. Al tercer trimestre de 2025, según los estados financieros de SMQ, la compañía operaba en Chile 299 supermercados Unimarc y 105 establecimientos del segmento mayorista.

    Los casilleros inteligentes en supermercados Unimarc se suman a los demás puntos de retiro con los que ya cuenta Blue Express. Adicionalmente, cuentan con puntos en estaciones Copec, Metro y almacenes de barrio o comercios que funcionan como Punto Blue Express.

