    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Según un informe enviado por el Mayor de Carabineros, comisario Gerard Salazar Monsalve de la Novena Comisaría de Pucón, se reportó que en dos ocasiones, el 25 y 29 de diciembre, a las 02:20 horas y 03:30 horas respectivamente, el imputado no se encontraba en su domicilio.

    Leonardo Cárdenas 
    Leonardo Cárdenas
    25/08/2025

    El empresario Antonio Jalaff, ex socio fundador de Grupo Patio, incumplió el arresto domiciliario nocturno que le fue impuesto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso denominado “Factop”.

    Jalaff está imputado por los presuntos delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.

    Según un informe enviado por el Mayor de Carabineros, comisario Gerard Salazar Monsalve de la Novena Comisaría de Pucón, se reportó que en dos ocasiones, el 25 y 29 de diciembre, a las 02:20 horas y 03:30 horas respectivamente, el imputado no se encontraba en su domicilio.

    El informe detalla que, en esas fechas, personal de servicio de turno nocturno en la población de 2ª Faja realizó recorridos en la zona, pero no logró ubicar la residencia ni al imputado. Se señala que, el 29 de diciembre de 2025, Antonio Jalaff se presentó en la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón.

    Hace una semana, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de trasladar su domicilio desde Santiago a Pucón para pasar las fiestas de fin de año.

    Frente al incumplimiento de la medida cautelar, el abogado Jorge Gálvez del fondo de inversión extranjero Global SME Growth de la gestora inglesa AGC, sostuvo que: “es llamativa la poca seriedad con que el imputado Antonio Jalaff enfrenta el proceso penal y la medida cautelar decretada por el tribunal”.

