El cobre sufre severa caída en Londres por renovados temores inflacionarios y justo cuando Cochilco eleva cálculo para precio promedio

El precio del cobre sufrió una durísima caída en la Bolsa de Metales de Londres que lo sitúa en mínimos en más de una semana, ante los renovados temores en torno a las presiones inflacionarias mundiales y su efecto en la política monetaria.

De acuerdo a Cochilco, la materia prima se cotizó en US$ 4,58 por libra, esto es un retroceso de 3,35% en relación a la jornada previa. Se trata de la mayor caída desde principios de marzo y es la tercera más potente en lo que va del año.

Este retroceso se produjo pese a la nueva caída que mostraron las existencias del mineral. Esta vez la contracción fue de 1.950 toneladas métricas, hasta las 117.075 TM.

“El cobre y la mayoría de los otros metales básicos retrocedían el miércoles a medida que la preocupación sobre una aceleración de la inflación regresa a los mercados, lo que pesa en Wall Street”, dijo Anna Stablum, analista de la corredora Marex, informó Bloomberg.

El cobre se ha visto beneficiado en los últimos meses por las expectativas de recuperación global, el proceso de reapertura general de la economía, la alta demanda y la estrechez de los suministros. Sin ir más lejos, la semana pasa llegó a máximos históricos cuando la libre se cotizó en US$ 4,86.

A esto se suma el ruido que ha generado la política en los dos mayores productores de cobre del mundo: Perú y Chile.

“Ya se han registrado muchas buenas noticias en el precio del cobre”, dijo Carsten Menke de Julius Baer sobre el impacto moderado en los precios del potencial de mayores regalías y huelgas en Chile y la ventaja en la intención de voto del candidato socialista para las elecciones presidenciales en Perú, informó Reuters.

El analista comentó que la dinámica de la oferta y la demanda del metal era positiva en relación con otros metales, lo que hace que el cobre sea menos vulnerable a una amplia corrección de precios desde máximos históricos.

Precio promedio

Pese a la baja de hoy, el optimismo en torno al cobre no se detiene. En medio del debate sobre si el metal rojo está o no en un súper ciclo, la Comisión Chilena del Cobre acaba de elevar a US$ 4,30 el precio promedio de la libra para el año.

En lo que va del ejercicio, el precio promedio del commodity llega a unos inéditos US$ 4,03, un valor que agradecen especialmente las arcas fiscales. En ese contexto, algunos expertos ya han hecho cálculos en relación al impacto que tendrá en las arcas fiscales si el precio promedio del cobre se queda en US$ 4.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, dijo a Pulso hace algunos días que el Estado podría llegar a recaudar “en torno a $ 6 billones (millones de millones) con un precio promedio en el año en torno a US$4 la libra”.