VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
    En medio de ofensiva legal contra el Estado, Eramet busca realizar sondajes de exploración en salares Aguilar y La Isla

    La firma, que ingresó al SEIA una consulta de pertinencia para realizar sondajes de exploración por US$ 6 millones, mantiene una ofensiva legal contra el Fisco desde julio, vinculada a las zonas donde busca realizar estas obras.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Salares Altoandinos, Enami.

    Este lunes la compañía francesa ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la Región de Atacama para hacer sondajes de exploración en los salares Aguilar y La Isla con una inversión de US$ 6 millones. La iniciativa pretende desarrollar 30 sondajes distribuidos en ambos salares para recoger muestras de salmueras y otros análisis.

    El proyecto de Eramet -firmado por el representante de la firma en Chile, Hubert Porte- estima que la iniciativa se desarrolle entre enero y julio de 2026, considerando las etapas de: habilitación de campamento, sondajes de exploración en salar La Isla y Aguilar, elaboración de pozos y pruebas de bombeo, pruebas de reinyección y el cierre de los procesos.

    Ubicación de las perforaciones de sondaje del proyecto. Consulta de pertinencia.

    En la consulta de pertinencia -un proceso voluntario en que un titular solicita que el SEIA se pronuncie respecto a si un proyecto debe o no someterse al organismo-, la firma francesa sostiene que realizará 30 perforaciones de sondajes, 18 en el salar La Isla y 12 en Aguilar con profundidades máximas de 400 y 500 metros, respectivamente. Estas labores podrán caracterizar y proyectar el potencial de concentración de minerales concesibles existentes en la salmuera.

    Cada sondaje tomará muestras de salmuera en diferentes profundidades de perforación, a fin de efectuar análisis hidroquímicos y pruebas de capacidad relativa de liberación de salmuera. La consulta de pertinencia indica que las muestras serán de volúmenes bajos considerando una recolección de botellas plásticas de 1 litro.

    Eramet aclara que “mantendrá todos los resguardos pertinentes con tal que el desarrollo de las pruebas no menoscabe la disponibilidad de aguas subterráneas o deterioren la calidad de estas”. Además, la francesa complementa que el sitio prioritario más cercano a las obras del proyecto es el “Parque Nacional Llullaillaco”, a 54 km al norte del sector.

    La compañía estima una dotación de 50 trabajadores para el proyecto, y el uso de tres equipos de sondaje, grupos electrógenos, camiones pluma, tolva, cisterna y una camioneta.

    Disputa legal de Eramet

    El pasado 10 de julio la firma francesa inició una ofensiva legal contra el Fisco de Chile, presentando tres demandas de servidumbre minera para defender concesiones mineras por las que pagó unos US$ 100 millones.

    En detalle, a fines de 2023, Eramet se hizo del proyecto Siete Salares de la familia Vecchiola y Talison por US$ 95 millones, donde los principales activos son concesiones mineras donde Enami quiere realizar su proyecto.

    Justamente, en mayo de este año, Enami eligió a Rio Tinto como socio financista y operadora del proyecto ubicado en los salares Aguilar, La Isla y Grande.

    En ese proceso también compitió Eramet, cuya decisión por Rio Tinto no agradó del todo. La posición de la francesa asumía una ventaja, puesto que el gobierno ponderaba que las empresas que participaran en los procesos de selección contaran con el 80% o más de las concesiones mineras donde se realizarían los proyectos.

    En la ofensiva, Eramet deja entrever que para el proyecto La Isla cuenta con 138 concesiones mineras que alcanzan un área estimada de 38.700 hectáreas, mientras que para el proyecto Aguilar tiene 89 concesiones, con 25.765 hectáreas. También, dispone de concesiones en Agua Amarga, 56 exactamente y alrededor de 15 mil hectáreas.

