Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) nombró a Juan Cristóbal Romero como su nuevo gerente general. Romero reemplaza en el cargo a Paula Urenda, quien renunció a fines del año pasado y dejó el cargo el 13 de marzo.

“Después de un exhaustivo proceso de búsqueda, el directorio de la Cámara Chilena de la Construcción ha elegido al ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, Juan Cristóbal Romero Buccicardi, como el nuevo gerente general del gremio”, informó en un comunicado.

Romero también tiene un Master in Public Administration de la Universidad de Harvard.

“Durante más de una década, ha ejercido como director ejecutivo del Hogar de Cristo, encabezando un proceso de modernización institucional que fortaleció su impacto, eficiencia y sostenibilidad, posicionando a esta organización como un referente en gestión a nivel nacional”, resaltó la entidad.

El gremio de la construcción también destacó que Romero fue fundador y gerente general de Fondo Esperanza, “lideró la expansión de un modelo innovador de inclusión financiera, con fuerte presencia territorial y foco en el desarrollo de las personas”.

Juan Cristóbal Romero asumirá sus funciones el próximo 1 de junio.