SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Juan Cristóbal Romero asumirá en reemplazo de la vacante que dejó Paula Urenda.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) nombró a Juan Cristóbal Romero como su nuevo gerente general. Romero reemplaza en el cargo a Paula Urenda, quien renunció a fines del año pasado y dejó el cargo el 13 de marzo.

    “Después de un exhaustivo proceso de búsqueda, el directorio de la Cámara Chilena de la Construcción ha elegido al ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, Juan Cristóbal Romero Buccicardi, como el nuevo gerente general del gremio”, informó en un comunicado.

    Romero también tiene un Master in Public Administration de la Universidad de Harvard.

    “Durante más de una década, ha ejercido como director ejecutivo del Hogar de Cristo, encabezando un proceso de modernización institucional que fortaleció su impacto, eficiencia y sostenibilidad, posicionando a esta organización como un referente en gestión a nivel nacional”, resaltó la entidad.

    El gremio de la construcción también destacó que Romero fue fundador y gerente general de Fondo Esperanza, “lideró la expansión de un modelo innovador de inclusión financiera, con fuerte presencia territorial y foco en el desarrollo de las personas”.

    Juan Cristóbal Romero asumirá sus funciones el próximo 1 de junio.

    Más sobre:EjecutivosJuan Cristóbal RomeroCámara Chilena de la ConstrucciónCChCConstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100 en EE.UU.

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Lo más leído

    1.
    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    2.
    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    3.
    Del cable submarino al tren subterráneo: Patricio Rey, gerente de Desarrollo País, será el nuevo presidente del Metro

    Del cable submarino al tren subterráneo: Patricio Rey, gerente de Desarrollo País, será el nuevo presidente del Metro

    4.
    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar
    Chile

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Precio petróleo cae tras tregua de Trump y rompe los 100 dólares
    Negocios

    Precio petróleo cae tras tregua de Trump y rompe los 100 dólares

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo
    El Deportivo

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo

    Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de los hinchas de Boca Juniors al Claro Arena

    “No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo