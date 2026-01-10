Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

Fabio Valdés Correa (76) no se define como empresario, sino como ejecutivo. Y es un ejecutivo con una extensa trayectoria y muy conectado, que hoy preside Empresas Penta, el grupo controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Amigo desde los cinco años del fallecido expresidente Sebastián Piñera en el colegio Verbo Divino, compañero en ingeniería civil de la Universidad Católica con Carlos Alberto Délano, mano derecha de Manuel Cruzat en los años ‘70, fue gerente general del Consorcio Nacional de Seguros y de Cruz Blanca. Exintegrante de directorios en un sinnúmero de compañías, posee además una historia gremial que incluye la vicepresidencia de las asociación de Isapres y de Aseguradoras y la presidencia de la organización empresarial Icare a inicios de los 2000.

Fue justamente en Icare donde Valdés fue espectador este jueves de una presentación de José Antonio Kast ya como presidente electo. Un encuentro que lo dejó entusiasmado, sobre todo con el probable ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que lo hizo recordar los cambios que realizó Hernán Büchi en ese cargo durante la dictadura en la segunda mitad de los ‘80, que sentaron las bases del modelo de economía de libre mercado que rige en Chile hasta hoy.

A Kast, dice, “lo encuentro un tipo muy aterrizado, con los pies muy bien puestos en la tierra, sin sobregirarse”.

¿Y qué le parece Jorge Quiroz?

-Me pareció un tipo muy creativo. O sea, Quiroz es el segundo Büchi. Va a regenerar todo lo que se agotó en la batería que generó Büchi anteriormente.

¿Qué es lo que más destacaría de sus ideas?

-Es que Quiroz se ha zambullido mucho en el tema de la permisología. Y es de las pocas personas que ha revisado los no sé cuántos papeles (de la normativa regulatoria) y se dio cuenta cómo, con las mismas leyes y cambiando 3 mil circulares por 11 circulares, puede generar un boom que nadie se imagina. O sea, no es un economista tradicional, sino que, siendo economista, se zambulle en el forro que tenemos de la permisología.

En términos de crecimiento, ¿por dónde debieran ir los lineamientos?

-Lo dijo el presidente electo: orden, porque sin orden no hay inversión y no hay empleo. También permisología. Y certeza jurídica. Esas tres cositas, y facilitación de inversiones.

“Sobrerregulación encarece la vivienda”

¿Algún sector productivo donde debería estar el foco del próximo gobierno?

-No sabría decirte bien, pero también lo dijo Quiroz y me pareció novedoso. No solamente la exportación de bienes, sino también la exportación de servicios. Me gustaría saber un poco más de eso. Yo creo que es una cosa nueva y bien creativa.

También hay ideas para la industria inmobiliaria...

-El área inmobiliaria estuvo relativamente detenida en Chile. Y como dijo Quiroz, Chile es un país que tiene mucho suelo, pero tiene una sobrerregulación de suelos que provoca que la vivienda es cara por la sobrerregulación. Yo creo que esto también va a explotar nuevamente.

En Penta, ¿ya están reflotando sus proyectos inmobiliarios?

-Todavía no. Estamos pensando en reflotarlos. Encontré, eso sí, bastante creíble lo que plantearon (Kast y Quiroz), y a lo mejor va a ser como un buen alimento para las reuniones de directorio que tengan las empresas de aquí en adelante... Es que los vientos son distintos.

Con esos vientos distintos, ¿qué proyecciones macroeconómicas tienen como grupo para este año? ¿Tasas mayores de crecimiento o de inversión?

-No puedo responderte eso, porque no soy economista. O sea, uno solamente transmite el olfato. Sería muy pretencioso decir si el crecimiento va a ser del 3,5%, porque no lo sé. Lo que sí sé es que se están dando las cosas para que sea mayor que el rasca 2% o 2,5% actual.

La aventura de Penta en Perú

En 2018 Fabio Valdés asumió la presidencia de Empresas Penta, de Délano y Lavín, con la intención de reordenar al conglomerado cuatro años después de que estallara el caso de pagos ilegales a la política por el cual estos socios fueron condenados.

Casi 12 años después del escándalo, Valdés sigue a la cabeza del grupo que gestiona activos por cerca de US$1.000 millones, producto de las grandes operaciones que sus fundadores realizaron como la venta de su parte en Banmédica en 2017. Su gran novedad hoy está en el sector agrícola y no en Chile. Aunque su negocio original, los seguros, muestran buenos números y mejores expectativas, dice.

“Hay áreas que están funcionando bien, como la compañía de seguros de vida. Eso tiene un futuro muy bueno a propósito de la reforma previsional”, advierte.

Según las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero a septiembre del 2025, Penta Vida fue la quinta compañía de seguros de vida del país en captación de primas directas con US$713 millones y la segunda en resultado neto con US$85 millones.

“Hay áreas que estuvieron más difíciles (en 2025), como lo agrícola”, dice en referencia a Agrícola Mercedario, la sociedad con la cual el grupo se abrió a este rubro en 2006. “Las cerezas, en particular”, agrega.

Mercedario cuenta con más de 650 hectáreas de cerezos en las regiones de O’higgins y Maule, más 104 hectáreas de mandarinas en Salamanca, en Coquimbo, y una planta de packing en Paine.

“Este año, (el negocio de cerezas) está mejorcito, pero no va a ser lo que fue. O sea, va a tender a ser un negocio más bien normal que un negocio extra normal, como fue”, advierte.

Como una vía de diversificar riesgos, su rama agrícola está trabajando en un proyecto de arándanos en Perú. Hace un año, invirtieron US$ 60 millones en un predio de 400 hectáreas en el departamento de Trujillo, “un proyecto que se puede ampliar”, anticipó.

“Arándanos es un producto súper demandado, porque parece que tiene muchos beneficios de salud. Y ahí la demanda está bien distribuida. Al contrario de las cerezas, donde el 85%-90% es China, para los arándanos hay tres polos grandes: China, Estados Unidos y Europa. Y, además, las cosechas son increíbles. Fíjate que una hectárea de arándanos te da el doble y a veces hasta el triple en kilos que la cereza. Y el precio también es el doble. O sea, ahí hay un negocio que está andando muy bien”, comenta Valdés.

El otro brazo del grupo es el inmobiliario, donde la firma cuenta con cinco terrenos susceptibles de edificar que, por el momento, están detenidos, en las comunas de Independencia, San Miguel y Las Condes en la capital y en La Serena. “Todas esas cosas van a empezar a moverse”, adelantó, aunque no especificó si la idea es desarrollarlo por el lado residencial, multifamiliy o comercial.