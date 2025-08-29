SUSCRÍBETE
Ganancias de Alibaba saltan en su primer trimestre fiscal por su apuesta por la IA y la nube

La cifra de negocio de la compañía china en el trimestre alcanzó un total de 247.652 millones de yuanes (unos US$ 34.617 millones), un 1,8% más que en el mismo intervalo del ejercicio precedente.

Europa Press
El gigante chino del comercio electrónico Alibaba obtuvo un beneficio neto atribuido de 43.116 millones de yuanes (unos US$ 6.026 millones) en su primer trimestre fiscal, que discurre de abril a junio, lo que representa una mejora del 77,6% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente, informó el dueño de la tienda online AliExpress.

Alibaba explicó que este incremento del beneficio en el trimestre se debió principalmente a las variaciones en el valor de mercado de las inversiones de capital y a la ganancia derivada de la venta del negocio local de servicios al consumidor de Trendyol, compensada en parte por la disminución de los ingresos operativos.

“Este trimestre, nuestro enfoque estratégico en consumo e IA + Nube generó un sólido crecimiento”, declaró Eddie Wu, consejero delegado de Alibaba Group.

La cifra de negocio de la compañía china en el trimestre alcanzó un total de 247.652 millones de yuanes (unos US$ 34.617 millones), un 1,8% más que en el mismo intervalo del ejercicio precedente, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado retrocedió un 10,6%, hasta 45.735 millones de yuanes (unos US$ 6.392,9 millones).

En concreto, el negocio comercial de Alibaba en China, facturó un 10% más, hasta 140.072 millones de yuanes (unos US$ 19579,53 millones), mientras que la plataforma comercial internacional ingresó un 19% más, hasta 34.741 millones de yuanes (unos US$ 4.856,16).

De su lado, el negocio en la nube de Alibaba creció un 26%, hasta 33.398 millones de yuanes, mientras que el resto de actividades, incluyendo Cainiao y Freshippo, ingresaron 58.599 millones de yuanes, un 28% menos.

“Los ingresos de Cloud Intelligence Group crecieron un 26%, con un incremento de tres dígitos en los ingresos por productos relacionados con IA por octavo trimestre consecutivo”, indicó Eddie Wu.

De su lado, Toby Xu, director financiero de Alibaba Group, destacó que la solidez de sus negocios principales brinda a la compañía la confianza y los recursos para realizar inversiones significativas en iniciativas de IA

