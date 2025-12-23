SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec

    El biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, explicó que con esta publicación se materializa la decisión de la autoridad de restituir los montos cobrados en las tarifas tras el reconocimiento de Transelec de un error en los antecedentes entregados al regulador durante el proceso tarifario.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Gobierno publica resolución que establece devolución de cobros excesivos en cuentas de la luz por error de Transelec.

    Durante este martes, el Ministerio de Energía informó que se publicó en el Diario Oficial la resolución que establece la devolución de cobros en exceso en las cuentas de la luz, a partir de 1 de enero de 2026, debido a un error de la empresa transmisora Transelec.

    A través de un comunicado, el biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, explicó que con esta publicación se materializa la decisión de la autoridad de restituir los montos cobrados en las tarifas tras el reconocimiento de Transelec de un error en los antecedentes entregados al regulador durante el proceso tarifario.

    “Con la publicación en el Diario Oficial se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa transmisora. Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”, señaló el biministro.

    Según informó la cartera de Energía, Transelec informó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) en octubre de 2024 la existencia de un sobredimensionamiento de sus activos. A raíz de ello, la autoridad inició un proceso de investigación y solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional el inicio de una auditoría.

    Aunque la primera licitación, lanzada en junio, se declaró desierta en septiembre de este año, en noviembre se realizó un nuevo llamado, al cual llegaron varias empresas interesadas.

    El biministro señaló que, “si la auditoría concluyese que corresponde devolver más recursos a los clientes, Transelec tendrá que restituir esos recursos adicionales”.

    Más tarde, se conoció que varias empresas de transmisión no contaban con suficiente información de respaldo de sus estimaciones de activos. Por esta razón, la autoridad solicitó a las empresas que aporten la información faltante y se instruyó al Coordinador Eléctrico que inicie auditorías similares a las que realizará para Transelec.

