Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

Este sábado se celebra el Día de San Valentín o Día de los Enamorados y la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) estima que la celebración de este año generará más movimiento en el turismo interno que en la edición de 2024, que coincidió con un día viernes.

Según un análisis de Fedetur, la “semana del 14 de febrero” vendrá acompañada de un “significativo aumento en la oferta aérea desde Santiago hacia distintos destinos nacionales”.

“Esta conmemoración ha dejado de ser únicamente un hito comercial para transformarse en un fenómeno conductual, donde las parejas privilegian escapadas cortas, experiencias gastronómicas, turismo de bienestar y actividades vinculadas a la naturaleza”, dijo Fedetur.

En la zona norte, Fedetur dijo que los destinos ligados a experiencias astronómicas, paisajes desérticos y escapadas costeras muestran un comportamiento positivo. La ruta hacia Calama y San Pedro de Atacama registra un crecimiento proyectado en la oferta área de 290% respecto del mismo período del año anterior, “impulsado por actividades como cenas bajo las estrellas y visitas a atractivos naturales del altiplano”.

La vista al volcán Licancabur. Foto: Guerrierifotografía.

Por su parte, la conectividad hacia La Serena y Coquimbo proyecta un incremento más moderado, con una variación de 4,5%, “favorecida por panoramas culturales, eventos musicales y escapadas hacia el valle del Elqui y balnearios costeros”.

“La conectividad aérea cumple un rol fundamental para dinamizar las economías regionales, especialmente en temporadas cortas pero de alta intensidad de demanda, como ocurre con el Día de los Enamorados”, añadió Fedetur.

Zona sur encabeza

En tanto, según comentó Fedetur, los mayores aumentos en la oferta aérea se concentran en la zona sur, “donde la combinación de turismo de naturaleza, gastronomía y bienestar posiciona a estos destinos como altamente atractivos para viajes en pareja”.

La ruta hacia Valdivia presenta una expansión proyectada de 130,8%, “motivada por eventos deportivos, como el Climb Festival, que se desarrolla este fin de semana, turismo fluvial y su reconocida oferta cultural y cervecera”.

En tanto, por Temuco y Pucón, Fedetur registró un crecimiento estimado de 122,3% en la oferta área, “impulsado principalmente por el turismo de bienestar, actividades lacustres y eventos asociados a la temporada estival”.

Volcán Osorno.

Osorno también presenta un importante dinamismo, con una variación proyectada de 72,2%, “vinculada a escapadas románticas y turismo termal, además de rutas escénicas en torno al lago Llanquihue y el volcán Osorno”.

Patagonia y Rapa Nui

De acuerdo con Fedetur, los destinos de la Patagonia continúan mostrando una sólida preferencia entre los viajeros que buscan experiencias exclusivas y contacto con la naturaleza.

Balmaceda y Coyhaique registran un crecimiento proyectado de 91% en la oferta área, “impulsado por excursiones a las Capillas de Mármol y circuitos turísticos por la Carretera Austral”.

Mientras que Puerto Natales, puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, proyecta un aumento de 45%, “favorecido por actividades de trekking y eventos culturales asociados a la temporada estival”.

El informe de Fedetur también resalta el comportamiento de Isla de Pascua, que proyecta un crecimiento de 15% en su oferta área, “impulsado por el cierre de la tradicional festividad Tapati Rapa Nui, uno de los principales eventos culturales del país y un potente atractivo para el turismo nacional”.