SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Fedetur proyectó un significativo aumento en la oferta aérea desde Santiago hacia distintos destinos nacionales para la semana del 14 de febrero.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Este sábado se celebra el Día de San Valentín o Día de los Enamorados y la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) estima que la celebración de este año generará más movimiento en el turismo interno que en la edición de 2024, que coincidió con un día viernes.

    Según un análisis de Fedetur, la “semana del 14 de febrero” vendrá acompañada de un “significativo aumento en la oferta aérea desde Santiago hacia distintos destinos nacionales”.

    “Esta conmemoración ha dejado de ser únicamente un hito comercial para transformarse en un fenómeno conductual, donde las parejas privilegian escapadas cortas, experiencias gastronómicas, turismo de bienestar y actividades vinculadas a la naturaleza”, dijo Fedetur.

    En la zona norte, Fedetur dijo que los destinos ligados a experiencias astronómicas, paisajes desérticos y escapadas costeras muestran un comportamiento positivo. La ruta hacia Calama y San Pedro de Atacama registra un crecimiento proyectado en la oferta área de 290% respecto del mismo período del año anterior, “impulsado por actividades como cenas bajo las estrellas y visitas a atractivos naturales del altiplano”.

    La vista al volcán Licancabur. Foto: Guerrierifotografía.

    Por su parte, la conectividad hacia La Serena y Coquimbo proyecta un incremento más moderado, con una variación de 4,5%, “favorecida por panoramas culturales, eventos musicales y escapadas hacia el valle del Elqui y balnearios costeros”.

    La conectividad aérea cumple un rol fundamental para dinamizar las economías regionales, especialmente en temporadas cortas pero de alta intensidad de demanda, como ocurre con el Día de los Enamorados”, añadió Fedetur.

    Zona sur encabeza

    En tanto, según comentó Fedetur, los mayores aumentos en la oferta aérea se concentran en la zona sur, “donde la combinación de turismo de naturaleza, gastronomía y bienestar posiciona a estos destinos como altamente atractivos para viajes en pareja”.

    La ruta hacia Valdivia presenta una expansión proyectada de 130,8%, “motivada por eventos deportivos, como el Climb Festival, que se desarrolla este fin de semana, turismo fluvial y su reconocida oferta cultural y cervecera”.

    En tanto, por Temuco y Pucón, Fedetur registró un crecimiento estimado de 122,3% en la oferta área, “impulsado principalmente por el turismo de bienestar, actividades lacustres y eventos asociados a la temporada estival”.

    Volcán Osorno.

    Osorno también presenta un importante dinamismo, con una variación proyectada de 72,2%, “vinculada a escapadas románticas y turismo termal, además de rutas escénicas en torno al lago Llanquihue y el volcán Osorno”.

    Patagonia y Rapa Nui

    De acuerdo con Fedetur, los destinos de la Patagonia continúan mostrando una sólida preferencia entre los viajeros que buscan experiencias exclusivas y contacto con la naturaleza.

    Balmaceda y Coyhaique registran un crecimiento proyectado de 91% en la oferta área, “impulsado por excursiones a las Capillas de Mármol y circuitos turísticos por la Carretera Austral”.

    Mientras que Puerto Natales, puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, proyecta un aumento de 45%, “favorecido por actividades de trekking y eventos culturales asociados a la temporada estival”.

    El informe de Fedetur también resalta el comportamiento de Isla de Pascua, que proyecta un crecimiento de 15% en su oferta área, “impulsado por el cierre de la tradicional festividad Tapati Rapa Nui, uno de los principales eventos culturales del país y un potente atractivo para el turismo nacional”.

    Más sobre:TurismoSan ValentínDía de los Enamorados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Lo más leído

    1.
    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    2.
    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    3.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    4.
    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    5.
    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería en Chile

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea
    Mundo

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles