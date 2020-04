Juan Sutil y su primer mes en la CPC: liderazgo en cuarentena

Una semana antes del pasado 3 de abril, Juan Sutil llamó directamente a Mario Kreutzberger. El mensaje fue claro -revelan varios conocedores de esa conversación-, la idea era transmitirle que el empresariado aportaría con la Teletón que se realizaría unos días después, pero para ello, quería interiorizarse de la relación existente entre sus pacientes y el Covid-19. Más que mal, el fondo millonario que se había reunido al alero de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), era justamente para colaborar con temas de salud relacionados con la crisis. El animador le explicó detalladamente el alto nivel de riesgo al que estaban expuestos los niños de la fundación, mensaje que fue reafirmado mediante un segundo llamado que Sutil haría ese día al director de la Fundación y presidente de Credicorp Capital Chile, Guillermo Tagle. Fueron esos diálogos los que generaron la convicción de que los gremios empresariales debían ‘ponerse’ con la causa.

Días después, la cara del mismo Mario Kreutzberger mostraría su sorpresa al escuchar a Juan Sutil en pleno programa anunciar un aporte inédito de $5.000 millones. Nunca, recuerdan cercanos a la Teletón, la CPC, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) habían donado directamente a la obra.

Hoy, Juan Sutil Servoin cumple un mes al mando de la principal multigremial empresarial del país; 31 días que han estado atravesados por el impacto de la crisis del Covid-19 o coronavirus; 31 días de los cuales solo dos alcanzó a trabajar de manera normal con todo el equipo, para que luego el teletrabajo asumiera el protagonismo; 31 días donde su plan original, de abocarse a las demandas sociales y al debate constitucional, mutaron para transitar hacia las necesidades de una crisis sanitaria sin precedentes. El sentido de urgencia se tomó la agenda, se rodeó de un grupo de colaboradores y salió a buscar recursos. Para muchos, un gesto distinto al de sus predecesores, aunque no ajeno a ciertas críticas.

Los hombres del presidente

“Este mes ha sido como un día”, dice Juan Sutil. “No he parado”, añade. Con jornadas que comienzan a las 6 de la mañana y terminan cerca de las 12 de la noche, el gran calificativo a la hora de hablar del nuevo titular de la CPC es el de “hacedor”. Para muchos actores del mundo privado y público, Sutil llegaba con una impronta bastante más rígida luego del episodio de CNN -donde retiró sus avisos de uno de los programas por discrepancias con la cobertura que el canal le daba a las protestas tras el 18-O-, o de sus dichos a favor del rechazo al proceso constituyente, y si bien él enfatiza no haber cambiado en nada, la crisis sanitaria sí generó -dicen cercanos- un rol menos opinativo y más activo.

Es que solo unos días después de asumir, la situación del coronavirus comenzó a complicarse. Dado ello, se reunió con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Luego se juntaría con el titular de Salud, Jaime Mañalich, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Asimismo, estuvo con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el ministro de Economía, Lucas Palacios; la ministra de la Mujer, Carolina Cuevas, y el canciller, Teodoro Ribera.

El 30 de marzo tuvo su primera audiencia con el Presidente Sebastián Piñera, y ese mismo día en la tarde se volvió a reunir con él, en el marco de la Mesa de Coordinación Público-Privada de Covid-19.

Cinco días antes se había anunciado uno de los hitos de su gestión. El 25 de marzo, y tras conversar con grandes empresarios, entre ellos, Bernardo Matte, y a través de él tener un compromiso de Andrónico Luksic, la CPC lanzó un fondo empresarial para ir en ayuda de los problemas de salud por el coronavirus. La meta inicial era de $50.000 millones y ya bordean los $80.000 millones, con aportes de los principales patrimonios del país. Quienes supieron de la conformación del fondo, aseguran que fue el mismo Sutil el que llamó uno a uno. “Hace mucho tiempo que la CPC no la lideraba un empresario de verdad, con las lucas de verdad, que él en primera persona hubiese construido su fortuna y eso hace que se dirija a cualquier empresario de tú a tú, porque él parte de la base de ‘yo pongo tanto, cuánto ponen ustedes’, no sale a pedir sin nada”, afirma un líder gremial. En privado -de hecho-, Sutil ha señalado que no decidió involucrarse en la actividad gremial para tener una actitud pasiva, como de juego de “cabros chicos”. “Si tiene que hacer una llamada, la hace, no anda pidiendo permiso”, complementa un empresario.

Si bien entre la mayoría de los contactados tal actitud es destacada, ciertos líderes gremiales cuestionan su carácter más impulsivo a la hora de tomar decisiones. “Va y pide los recursos, pero es poco reflexivo en cuanto a la gestión de ellos”, plantea un dirigente. Y añade: “Las prioridades que han definido tampoco parecen ser las correctas. Claramente el sistema de salud necesita recursos, pero hoy hay muchas pymes que están quebrando y que también necesitan soporte. Hay un mundo pyme de mayor edad del cual no se están acordando”.

Sutil, no obstante, sostiene nunca haber recibido una crítica en esa línea. “No he tenido resistencia”, destaca.

Hoy, Juanito -como le llaman en el holding que lidera, Empresas Sutil-, trabaja codo a codo con un pequeño grupo de personas. Es que tras la conformación del Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile, se constituyó un comité para administrar estos recursos, liderado por el titular de la CPC y formado por Bernardo Larraín, de Sofofa; Patricio Donoso, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); Fernando Alvear, gerente general de la CPC; Joaquín Villarino, del Consejo Minero, y Nicolás León, gerente de Asuntos Públicos de la CChC, que fue nombrado director ejecutivo del fondo.

Un dirigente gremial destaca que ha sido hábil a la hora de armar este comité, porque se ha rodeado de buenos nombres: “Patricio Donoso es importante, dado el poder que tiene la CChC, y a Bernardo es bueno tenerlo de aliado”, puntualiza. Y añade: “Las otras ramas han optado por mantener un perfil más bajo”.

Donoso, no obstante, cuenta que fue el Comité Ejecutivo el que designó un comité de gestión para este fondo. “Ahí nos pidieron a Bernardo y a mí incorporarnos, y nos pusimos de cabeza a operativizar este fondo para que cumpla su objetivo”. Y a renglón seguido agrega: “Ha sido un mes bastante especial, porque apenas llegó Juan tuvo que sumergirse en esta crisis sanitaria que cambió cualquier panorama normal. Considerando eso, es un tremendo aporte y un tremendo liderazgo. No ha tenido tiempo ni para una mínima instrucción de lo que requiere el cargo y ha sabido leer e interpretar a la Confederación frente a estos desafíos”.

Hoy -revela- el comité de gestión habla regularmente, se juntan cada vez que es necesario, sin restricción de día u hora.

Y en el intertanto, Sutil continúa con sus contactos. Se ha juntado con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches; la representante del BID en Chile, Yolanda Martínez; ha hablado por teléfono con el senador Andrés Allamand... y la lista sigue.

Sí con Martínez, no aún con la CUT

Un día antes de asumir, Sutil contactó directamente al presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett. “Me mandó un WathsApp para ofrecerme juntarnos el día que asumió a las 4 de la tarde con el mundo pyme, lo que en lo personal lo valoré como un gesto súper importante”, recuerda. En la oportunidad, se reunió también con la presidenta de Asech, Alejandra Mustakis; y durante la jornada haría lo propio con el presidente de Conapyme, Germán Dastre, y los líderes sindicales, Arturo Martínez -de la Central de Trabajadores de Chile (CTCH)- y Segundo Steilen -de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)-.

“Logramos juntarnos por la tarde ese día. Hemos estado viendo formas para ayudar en la prevención del virus y en el efecto en los trabajadores”, recuerda Martínez.

A juicio de Swett, el compromiso de Sutil con las pymes ha sido evidente. Destaca el hecho de que a la semana siguiente de llegar al cargo, estuvo en el Encuentro Anual de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). “Nos tocó dar una charla juntos. Era primera vez que veía a un presidente de la CPC en el encuentro anual que hacen ellos”, destaca. Al poco andar, estuvieron reunidos en la inauguración de la mesa ProPyme. “Primero fui emprendedor, conozco los dolores de cabeza de los emprendedores, así que los entiendo mucho”, les dijo Sutil en la oportunidad.

Con Arturo Martínez ya se han reunido tres veces -cuenta el líder sindical-, además de tener un contacto fluido vía telefónica. “A mí me parece que ha estado bastante dedicado al tema de la crisis, y que ha tomado medidas que les corresponden a los empresarios que son acertadas, tengo una buena percepción de lo que ha hecho hasta ahora”, señala. “Lo primero que buscamos fue que las empresas evitaran al máximo el acercamiento social y, por tanto, redujeran trabajadores en los turnos, y que los mayores de 60 y enfermos crónicos se pusieran en cuarentena, y las compañías tomaron medidas en ese sentido, por ende, creo que a Juan Sutil le ha resultado el conducir la conducta de los empleadores”, destaca.

Sin embargo, una visión muy distinta es la que manifiestan desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento entre la CPC y el gremio liderado por Bárbara Figueroa.

“A los empresarios, particularmente la CPC y la Sofofa, no les gusta juntarse con la CUT, sino que con centrales que no representan a nadie, porque creo que les gusta tener a dirigentes que les sigan el amén”, critica en duros términos el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz. Y agrega: “Creo que a Juan Sutil no le gusta juntarse con dirigentes de verdad, porque no sé si les tiene miedo o no tiene argumentos para defender sus ideas. Yo lo que esperaría es que tuviera la voluntad de juntarse con organizaciones sindicales, porque de esta crisis vamos a salir todos juntos”.

Sutil sabe que es una tarea pendiente: “Con Bárbara Figueroa no me he podido juntar, porque vino el tema del coronavirus, pero me parece muy importante hacerlo”, reconoce.

Hoy -si bien a nadie le gusta hacer comparaciones-, fuentes consultadas consideran a Sutil mejor candidato para liderar esta crisis de lo que habría sido el líder anterior, Alfonso Swett. “Estimo que es más adecuado por su carácter y porque toma decisiones rápido. Alfonso es más componedor, dialogante, negociador. Sutil es más directo”, señala un dirigente gremial. “Se necesitaba a alguien que fuera a la acción sin temor, y ese parece ser Juan”, añade otro.

En paralelo, el titular de la CPC sigue liderando el Comité Ejecutivo -conformado por los presidente de ramas-. Se han comunicado semanalmente, en su mayoría de manera remota. Los diálogos han estado atravesados por el Covid-19, aunque el resto de los comités de la Confederación han seguido operando de manera normal. Es que Sutil tiene claro que esto pasará, y que luego habrá que hacerle frente a las problemáticas que quedaron en pausa un mes atrás.