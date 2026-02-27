SUSCRÍBETE
    La prima del mercado asegurador creció en torno a 10% en 2025 impulsada por el segmento vida

    Mientras los seguros generales registraron una caída de 4,4% en 2025, las ventas del segmento de seguros de vida aumentaron en un 18%.

    Mariana Marusic 
    Mariana Marusic
    La prima del mercado asegurador creció cerca de 10% en 2025 impulsada únicamente por el segmento vida

    La Asociación de Aseguradores calculó que la prima directa del mercado asegurador en 2025 registró un crecimiento real estimado de 10%, sumando una prima total de UF 407,3 millones, equivalente a unos US$ 18.600 millones.

    Esta es la quinta alza consecutiva que registra la prima anual del mercado asegurador al cierre de año. Además, lo registrado en 2025 representa un incremento superior al ocurrido en 2024, cuando el primaje aumentó 2%, pero está por debajo de la marca de 2023, cuando hubo una subida interanual casi del 12%.

    “Las cifras estimadas del año 2025 se calcularon con la información entregada por las compañías de seguros a diciembre de 2025, y que a septiembre de ese mismo año representaban el 99,4% del primaje del mercado asegurador. El 0,6% restante, fue extrapolado en base al 99,4% informado”, señaló el gremio en un boletín publicado durante febrero.

    Bajo este escenario, proyectaron que el aumento en la prima que anotó la industria el año pasado vino impulsado únicamente por el segmento vida. Esto, porque estimaron que los seguros generales marcaron una caída de 4,4% en 2025, terminando el año con una prima directa de UF 127,4 millones (unos US$5.800 millones).

    En paralelo, el primaje del segmento de seguros de vida aumentó en un 18%, llegando a UF 279,8 millones (unos US$12.800 millones).

    En el segmento de seguros de vida el que tiene mayor peso es el ítem de rentas vitalicias. Y precisamente a agosto registraron cifras récord de ventas de esta modalidad de pensión, alcanzando montos nunca antes vistos. Asimismo, el número de pólizas que habían comercializado hasta ese momento, también estaba en máximos históricos.

